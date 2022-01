Tärkeä tulos: Yksi viidestä aluevaltuutetusta on yrittäjä

Sunnuntaina päättyneissä aluevaaleissa valtuustoihin valittiin yhteensä 280 yrittäjää koko maassa. Se on 20,3 prosenttia kaikista aluevaltuutetuista.

- Yrittäjien osuus on merkitsevä. Silti jokaisella aluevaltuutetulla on avaimet käsissään, jotta jonoja lyhentävät palvelusetelit laitetaan liikkeelle ja sote-yritysten osaaminen otetaan laajasti käyttöön. Tämä asia on nyt sote-päättäjien käsissä, Pentikäinen sanoo.

- Vaalitulos oli viesti tarkan taloudenpidon, lähipalveluiden ja monituottajuuden puolesta. Sote-uudistuksen suuntaa halutaan selvästi kääntää pari piirua kohti monituottajamallia. Halutaan, että sote ei ole vain julkisen sektorin heiniä, hän toteaa.

– Monituottajamalli ja asiakasvalta esimerkiksi palvelusetelin avulla antavat edellytyksiä parantaa palveluiden laatua ja tehokkuutta.

Eniten yrittäjävaltuutettuja on kokoomuksella

Eniten yrittäjävaltuutettuja on kokoomuksella (86), toiseksi eniten keskustalla (74) ja kolmanneksi perussuomalaisilla (47). Suhteessa eniten yrittäjävaltuutettuja on Liike Nytillä (50 prosenttia).

Koko maassa yrittäjiä valittiin aluevaltuustoihin 280.

Yrittäjävaltuutettujen määrät puolueittain

Kokoomus 86

Keskusta 74

Perussuomalaiset 47

SDP 16

RKP 16

Vihreät 13

Liike Nyt 10

Kristillisdemokraatit 6

Vasemmistoliitto 6

Valta kuuluu kansalle 3

Muut ryhmät 3

Yrittäjävaltuutettuja yhteensä 280

Yrittäjien osuus puolueen valtuutetuista

Liike Nyt 50,0 %

Perussuomalaiset 30,1 %

Valta kuuluu kansalle 30,0 %

Kokoomus 29,8 %

Keskusta 24,9 %

RKP 20,8 %

Vihreät 14,4 %

Kristillisdemokraatit 10,5 %

SDP 5,8 %

Vasemmistoliitto 6,0 %

Muut ryhmät 37,5 %

Fakta: Miksi aluevaalit ovat yrittäjille tärkeät?