Tarkkaile postiasi – Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bussilinjasto uudistuu 3.1., infolehti on jaettu muutosalueen kotitalouksiin

Kutsu infoon 4.12.: Tavoitteena nopeampi ja täsmällisempi ratikkaliikenne vuonna 2018 29.11.2017 14:01 | Kutsu

Raitioliikenteen rooli Helsingin kantakaupungissa on kasvussa. HSL:n ja HKL:n tavoitteena on entistä häiriöttömämpi, sujuvampi ja nopeampi raideliikenne. Ensimmäisten toimenpiteiden joukossa on kuljettajarahastuksen lopettaminen ensi vuonna.