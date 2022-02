Tartuntatautilain väliaikainen muutos ei saa vaarantaa asiakkaiden ja potilaiden palveluja ja perusoikeuksia

Valvira ja aluehallintovirastot muistuttavat, että asiakkaiden ja potilaiden suojaksi tarkoitettu lakimuutos ei saa vaarantaa asiakkaiden palvelujen ja perusoikeuksien toteutumista. Palvelujen laatua ei saa heikentää eikä asiakkaita saa siirtää toiseen yksikköön henkilöstövajeen vuoksi, ellei se ole aivan välttämätöntä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Ensisijaisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi tapahtuvien siirtojen tulisi kohdistua henkilöstöön eikä asiakkaisiin.



Suomen perustuslaki turvaa perusoikeudet kaikille, ja vaikeassakin henkilöstötilanteessa on noudatettava voimassa olevia lakeja. Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus elää omaa elämäänsä ilman, että viranomaiset tai muut ulkopuoliset tahot lakiin perustumattomasti puuttuvat hänen yksityiselämäänsä. Yksityisyyden suojaa kunnioittava, asiakaslähtöinen ja yksilölliset palvelutarpeet huomioiva laadukas palvelu on sosiaalihuollon asiakkaan lakisääteinen oikeus. Kunnan on myös turvattava asiakkaan pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys.



Valvira ja aluehallintovirastot kehottavat palveluntuottajia arvioimaan henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi tehtävien toimenpiteiden vaikutusta asiakkaiden oikeuksiin. Tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen eli 48a pykälän mukaan on erityisestä syystä mahdollista käyttää myös vaillinaisen rokotesarjan omaavaa tai sairastetun taudin antaman suojan saanutta henkilöstöä. Erityinen syy on esimerkiksi se, että vaatimukset täyttävää henkilöstöä ei ole nopeasti tai ylipäänsä saatavilla ja että asiakkaiden tai potilaiden turvallisuus ja palvelujen tarve edellyttävät henkilöstön läsnäoloa. Tällöin terveysturvallisuutta varmistetaan henkilöstön asianmukaisella suojautumisella.



Tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen toimeenpanoa ohjaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL. Lisätietoa aiheesta THL:n verkkosivuilla.