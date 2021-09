Tarve naurulle ei koskaan katoa – nuoret viestintäammattilaiset suunnittelivat Sairaalaklovneille kampanjan PR World Cupissa

Effie Awards 20. juhlavuosi Suomessa 13.9.2021 07:30:00 EEST | Tiedote

Maailman laajin markkinoinnin tehokkuutta mittaava kilpailu Effie Awards pidetään Suomessa nyt 20. kerran. Kilpailua ohjaa ja tuomarointia valvoo ohjausryhmä, jossa on kokeneita markkinoinnin ammattilaisia toimistoista, markkinoijista, mediasta ja tutkimusyrityksistä. Ilmoittautuminen kilpailuun on nyt avoinna, ja osallistumisen ensimmäinen deadline on 7.10.2021.