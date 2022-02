Tarvitaanko taukoa uutisista? – Tutkimus kertoo, mistä uutisten välttelyssä on kysymys

Tuoreessa tutkimusartikkelissa ”Taking a Break from News” tarkastellaan uutisten välttelyä nopeasti muuttuvassa mediaympäristössä. Artikkelissa hyödynnetään Suomessa, Argentiinassa, Israelissa, Japanissa ja Yhdysvalloissa tehtyjä lähes 500 mediakuluttajan haastatteluja.

Artikkeli tarjoaa kattavan ja vivahteikkaan kuvan uutisten välttelyn syistä ja käytännöistä eri kulttuurisissa konteksteissa. Keskeinen väite on se, että uutisten välttely ei johdu pelkästään yksilöllisistä syistä, vaan sitä ilmenee osana ajallisia ja sosiokulttuurisia konteksteja. Artikkelissa erotetaan kaksi uutisten välttelyyn vaikuttavaa tekijää: kognitiivinen ja emotionaalinen. Kognitiivisissa tekijöissä korostuvat maakohtaiset ja kontekstuaaliset seikat, kun taas uutisten välttelyn emotionaaliset tekijät ovat yhteisiä yleisöille eri maissa.

Esimerkki kognitiivisesta, tiettyyn ajanjaksoon ja tapahtumien kulkuun liittyvästä uutisten välttelystä on Donald Trumpin presidenttiys. Erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös Suomessa, Trumpin alituinen läsnäolo uutisissa aiheutti sen, että ihmiset ryhtyivät välttelemään uutisia, koska eivät enää kestäneet kuulla Trumpista. Israelissa puolestaan pääministeri Benjamin Netanyahu aiheutti samanlaisia reaktioita.

Oleellista kognitiivisessa uutisten välttelyssä on se, että uutistauko ei välttämättä ole pysyvä, koska se kytkeytyy vahvasti tiettyyn henkilöön, ajanjaksoon tai tapahtumien kulkuun. Tämänhetkisistä ilmiöistä koronapandemian ja Ukrainan sodan voi olettaa aiheuttavan väsymystä uutisiin ja siten niiden välttelyä.

Emotionaalinen uutisten välttely liittyy puolestaan pysyviin uutisten ominaisuuksin, lähinnä niiden negatiivisuuteen. Uutiset kertovat ikävistä asioista, kuten onnettomuuksista, sodista, terrori-iskuista ja luonnonkatastrofeista.

Pelkän uutisväsymyksen sijaan emotionaalinen uutisten välttely ilmentää erilaisia tunteita, kuten pelko, suru, viha ja inho. Emotionaalisessa uutisten välttelyssä on siten usein kyse itsensä suojelusta, halusta välttää raskaita tunteita. Tutkimuksessa emotionaalinen uutisten välttely korostui erityisesti nuorten aikuisten (18–34-vuotiaat) joukossa. Ukrainan sodan kohdalla uutisten välttely tulee todennäköisesti olemaan sekä kognitiivista että emotionaalista.

Artikkeli “Taking a Break from News: A Five-nation Study of News Avoidance in the Digital Era” on julkaistu Digital Journalism -lehden vuoden 2022 ensimmäisessä numerossa. Artikkeli on vapaasti luettavissa osoitteessa https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21670811.2021.1904266

Jyväskylän yliopiston journalistiikan professori Mikko Villin vetämässä kirjoittajajoukossa oli tutkijoita kaikkiaan viidestä maasta.

Lisätietoja:

Mikko Villi, +358408054831, mikko.villi@jyu.fi