Tasa-arvoon tähtäävä 50-50-tavoite toteutuu ensi viikolla juhlittavassa Ruisrockissa

Ruisrock on liittynyt musiikkialan epätasaista sukupuolijakaumaa tasapainottavaan Keychange-aloitteeseen. Festivaaleja koskeva 50-50-tavoite toteutuu festivaalilla jo tänä vuonna.

Ruisrock on liittynyt monipuolisempaa sukupuolijakaumaa musiikkiteollisuuteen ajavaan Keychange-aloitteeseen, jonka päätavoitteena on tasata naisten ja muunsukupuolisten alhaiseksi jäänyttä edustusta alalla. Aloitteeseen liittyneet festivaalit sitoutuvat nostamaan naisten tai muunsukupuolisten esiintyjien osuutta ohjelmassaan 50-50-periaatteen mukaisesti viimeistään vuoteen 2022 mennessä, mutta Ruisrockissa tavoite toteutuu jo tänä vuonna.

“Tämän vuoden ohjelmistossamme on upea kattaus esiintyjiä, jotka edustavat kirjavasti eri sukupuolia, kieliä ja kulttuureja, ja 50 %:ssa festivaalin esiintyjäryhmistä on edustettuna naisia tai muunsukupuolisia. Yhdenvertaisuus on meille aivan keskeinen arvo, jota haluamme edistää, ja jonka eteen teemme vahvasti töitä myös tulevaisuudessa”, kertoo promoottori Mikko Niemelä.

Isobritannialaisen PRS Foundationin hallinnoimassa aloitteessa on mukana Euroopan suurimpia musiikkialan toimijoita ja festivaaleja, jotka haluavat edistää yhdenvertaisuutta. Ruisrock on ylpeästi mukana tässä työssä.

Ruisrock juhlitaan tulevan viikon viikonloppuna 5.–7.7. Ruissalossa jo viidettäkymmenettä kertaa.

Perjantai 5.7.2019

Ellie Goulding (UK), Beatrice Eli (SE), Brockhampton (US), JPEGMAFIA (US), Diplo (US), Future (US), Megan thee Stallion (US), Rita Ora (UK), Alma, Elastinen, Cavallini & Shrty, D.R.E.A.M.G.I.R.L.S., Elias Gould, Evelina, Gettomasa, Huora, Ibe, Ida Paul & Kalle Lindroth, Katakombi Supershow, Lac Belot, Malka, Pastoripike, Pikku G, Reino Nordin, Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana, Rosita Luu, Sini Yasemin, Vaxinator, Vilma Alina, Anne Lainto & Ida Karimaa (YleX)

Lauantai 6.7.2019

Dimitri Vegas & Like Mike (BE/GR), Empire of the Sun (AU), Lil Halima (NO), Lil Skies (US), Lykke Li (SE), 1975 (UK), JVG, Ville Valo & Agents, Robin Packalen, ABREU, Anna Puu, Chisu, Ellinoora, Gasellit, Olavi Uusivirta, Pauliina Kokkonen, Pyhimys, Ruusut, Vesala, Vesta, Adi L Hasla, Adikia, Aste, Coochilla, Ellips, Jesse Markin, Maustetytöt, Melo, Nicole Willis & Banda Palomita, Pää Kii, SOFA, STEREO, Tavastian Lauantaidisko & All Stars Ystävät, Anne Lainto & Ida Karimaa (YleX)

Sunnuntai 7.7.2019

Travis Scott (US), Bad Bunny (PR), Doja Cat (US), J Balvin (CO), Marina (UK), MØ (DK), Nilüfer Yanya (UK), Sigrid (NO), Troye Sivan (AU), Apulanta, J. Karjalainen, Pariisin Kevät, Pyhimys & Saimaa, Sanni, Aavikko, Cledos, costee, Etta, jori sjöroos, Kalpeat Varjot, Lukas Leon, New Ro, The Holy, Yona & Lumos, Younghearted, Anne Lainto & Ida Karimaa (YleX)