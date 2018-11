Tasavallan presidentti palkitsi ohjelmistoalan rohkean yrittäjyyden hedelmät: M-Filesille kansainvälistymispalkinto vuoden kasvuyrityksenä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on palkinnut ohjelmistoyritys M-Filesin vuoden kasvuyrityksenä. Perusteena on erinomainen menestys kansainvälisillä markkinoilla. ”Koko ohjelmistoalan puolesta lämpimimmät onnittelumme M-Filesille ja sen perustajalle Antti Nivalalle, jonka ennakkoluuloton ja rohkea yrittäjyys on luonut pohjan tälle verrattomalle menestystarinalle”, kiittää Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

M-Filesin perustaja Antti Nivala palkittiin vuonna 2015 Vuoden Ohjelmistoyrittäjänä, palkintoa luovuttamassa Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Kuva: Ohjelmisto- ja e-business ry

Lehdistötiedote 14.11.2018 M-Filesin perustaja Antti Nivala aloitti yrittäjän uransa jo teini-ikäisenä. M-Filesin rakettimainen menestys maailmalla on rakentunut esikuvallisen yrittäjyyden siivittämänä. ”Antin ja M-Filesin mahtava menestys pohjautuu rohkeaan ja päättäväiseen yrittäjyyteen. Voimakas panostus nimenomaan kasvuun ja kansainvälisyyteen ovat luoneet M-Filesin huiman onnistumisen, siinä missä joku toinen olisi saattanut tyytyä maltilliseen kasvuun”, arvioi Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Vuoden 2015 Ohjelmistoyrittäjä Ohjelmistoyrittäjät ry eli nykyinen Ohjelmisto- ja e-business ry valitsi Antti Nivalan vuoden ohjelmistoyrittäjäksi jo vuonna 2015. Tämän jälkeen sekä Nivala, M-Files että toimitusjohtaja Miika Mäkitalo ovat keränneet lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä palkintoja ja tunnustuksia. ”Antti on sekä uskaltanut heittäytyä jopa radikaalin kasvun tielle että koota ympärilleen verrattoman hyvän tiimin. Antin, Miikan ja koko yrityksen saamat palkinnot ovat tästä vastaansanomaton osoitus. Tasavallan presidentin myöntämä palkinto on tietysti aivan omaa luokkaansa, ja pidän sitä suurena kunniana koko ohjelmistoalalle”, kiittää presidentti Niinistön mukaan palkintolounaalle kutsuma Roiha. M-Files tarjoaa innovatiivisen älykkäitä tiedonhallinnan ratkaisuja, joilla ratkaistaan tietokaaoksen aiheuttamat ongelmat. Teknologisen osaamisensa ja taloudellisen menestyksensä lisäksi M-Filesin palkinnon taustalla on myös yrityksen Suomen talouteen luoma positiivinen, inspiroiva vaikutus. M-Files on kasvanut pienestä tamperelaisyrityksestä aidosti kansainväliseksi toimijaksi. Viimeisen viiden vuoden aikana M-Files on kasvanut huimaa noin 40 prosentin vauhtia. Viime vuonna yrityksen M-Filesin pilvipalvelujen liikevaihto kasvoi peräti yli 120 prosentilla. ”M-Filesin kasvu on häkellyttävän hienoa. Sen ratkaisuja käytetään jo tuhansissa organisaatioissa yli 100 maassa. Todella tärkeää on, että M-Files on menestynyt erittäin hyvin toteuttamillaan rahoituskierroksilla ja saanut myös mittavan rahoituksen Euroopan investointipankilta. Tämä kaikki lupaa erittäin hyvää myös M-Filesin tulevan kasvun kannalta”, ennakoi toimitusjohtaja Roiha M-Filesin menestyksen jatkumista. Roihan mukaan M-Files ja Antti Nivala ovat koko Suomelle malliesimerkki siitä, miten rohkeudella ja pitkäjänteisellä työllä luodaan kasvua, menestystä ja työpaikkoja. ”Sanoin jo vuonna 2015 palkintoa myöntäessämme, että Antti ja M-Files näyttävät mallia koko Suomelle. En voi kuin uudistaa saman kehotuksen Suomelle ottaa Antista mallia, ja tämän palkinnon myötä vielä moninkertaisena”, kiittää Roiha. Lisätietoja: Rasmus Roiha, toimitusjohtaja, Ohjelmisto- ja e-business ry, 0400-180 434, rasmus@ohjelmistoebusiness.fi

