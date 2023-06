Taskmill Oy julkaisi uudet modulaariset henkilöstöedut – pyrkii erottautumaan työntekijäkokemuksella

Taskmill Oy perustettiin vuonna 2018 Elina Kervisen ja Jutta Gladin unelmasta luoda työpaikka jossa he itsekin viihtyisivät. ”Siksi meillä on ollut alusta asti hyvät henkilöstöedut”, kertoo toinen perustajista ja COO, Jutta Glad. ”Halusimme kuitenkin noudattaa omia oppejamme, ja keräsimme ”asiakaspalautetta” meidän ihmisiltä koskien etuja. Kyselyn perusteella oli selvää, että ihmisillä on erilaisia arvoja, elämäntilanteita ja mieltymyksiä, ja niinpä myös etujemme pitäisi elää niiden mukaan.” Yritystä rakennetaankin henkilöstöä kuunnellen ja esimerkiksi arvoja, palkkamalleja ja strategiaa työstetään etujen lisäksi työntekijöiden kanssa.

Taskmillin uudet henkilöstöedut koostuvat kiinteästä perusosasta, joka turvaa tärkeimmät palvelut, sekä vapaavalintaisesta omasta osasta. ”Tämä on vähän niin kuin provikkapalkka, jossa on erittäin korkea kiinteä osa, ja varma bonus”, nauraa Taskmillin People-asioista vastaava Elina Jolma. ”Myös toteutus on rakennettu mahdollisimman joustavaksi ja helpoksi yhteistyössä etukumppaniemme OP:n, Edenredin ja Terveystalon tarjoamien kanssa.”

Kiinteään osaan kuuluu mm. kattava perusterveydenhuolto Terveystalossa, mutta lisäksi OP Extra Terveysturva- vakuutus, jolla työntekijä voi käydä erikoislääkärillä sekä tutkimuksissa, magneettikuvauksesta lähtien, ilman erillistä lähetettä. Terveydenhuolto kattaa lisäksi esimerkiksi fysioterapian ja psykologiseen hyvinvointiin liittyvät palvelut, kuten terapian. Työntekijöillä on myös kattava tapaturmavakuutus voimassa niin työ- kuin vapaa-ajallakin. Edut ovat voimassa saman tien uuden työntekijän aloittaessa.

Uusien etujen kulmakivi on modulaarinen lisäosa. Siinä jokainen työntekijä voi valita 1250€ eurolla vuodessa muita etuja vuodessa, tarpeittensa mukaan. Näihin kuuluvat esimerkiksi hammashuolto, lounasetu, hieronta, liikunta ja kulttuuri, sekä työmatkaan liittyvät palvelut, kuten työsuhdepyörä.

”Me olemme asiakkaille ihmiskeskeinen muutoskonsultointiyritys, ja niinpä meidän omat ihmiset ovat meidän tärkein pääomamme”, Elina Jolma tähdentää. ”Haluamme noudattaa omia oppejamme myös sisäisesti, jottei ihmiskeskeisyys jää pelkäksi sananhelinäksi, ja näyttää aitoa välittämistä.”



Taskmill Oy on vuonna 2017 perustettu asiantuntijapalveluita tarjoava kasvuyritys, joka on tuplannut liikevaihtonsa ja henkilöstömääränsä useana vuonna. Taskmillin asiakastyytyväisyys oli viimeisimmässä kyselyssä 9,7/10. Taskmill autta asiakasyrityksiä ketterään tekemiseen ja johtamiseen liittyvien menetelmien kehittämisessä toimialasta riippumatta.