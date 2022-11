Tässä olen – Päivittäisiä hengellisiä harjoituksia saa jatkoa: uudet meditatiiviset harjoitukset kutsuvat säännölliseen hiljentymiseen

Tässä olen – Päivittäisiä hengellisiä harjoituksia -teos kutsuu säännölliseen hiljentymiseen ja meditaatioon. Pekka Y. Hiltusen ja Kalevi Virtasen kirjoittamassa oppaassa päivittäisen harjoituksen rakenne toistuu, mutta siihen johdattavat tekstit ja apukysymykset vaihtuvat. Teoksen innoittajana on ollut Britteinsaarilla vuosittain ilmestyvä rukouskirja. Suomenkielinen Tässä olen ilmestyy nyt toista kertaa, ja se tarjoaa harjoituksen vuoden jokaiselle päivälle adventista 2022 alkaen adventtiin 2023.

Harjoitukset julkaistaan adventista 27.11. alkaen päivittäin myös Pipliaseuran Raamattu.fi-verkkopalvelussa sekä Piplia-sovelluksessa. Uutta on, että kaikki uudet sisällöt on saatavilla myös äänitteinä.

Jokapäiväinen mietiskely muuttaa hitaasti ihmistä, kirjan tekijät uskovat. Harjoitukset perustuvat eläytyvään Raamatun lukutapaan. Tämä ei vaadi erityisosaamista, tiettyä aikaa tai paikkaa.

”Tarvitset vain älypuhelimen tai tietokoneen päästäksesi mukaan. Hengellisten harjoitusten kautta olet mukana rakentamassa temppeliä, jolla ei ole seiniä, joiden sisään tulisi ahtautua, vaan se on läsnä kaikkialla aina ja joka hetki”, kuvailee Kalevi Virtanen.

”Meditaatio ei ole helppoa rauhoittumista, vaan itseen katsomista. Harjoitusten avulla voi tulla sinuksi itsensä kanssa, sillä meditaatio on totuuden löytämistä itsestä ja maailmasta”, Pekka Y. Hiltunen sanoo.

Rukousharjoitusten sisältämät Uuden testamentin tekstit ovat Suomen Pipliaseuran vuonna 2020 julkaisemasta UT2020-suomennoksesta.







Pe 25.11. klo 11–13 kirjailijavierailu Sacrum-kirjakaupassa (Fabianinkatu 8, Helsinki). Haastattelussa tekijät Pekka Y. Hiltunen ja Kalevi Virtanen.

Ke 30.11. klo 18–19 Fb-live: Tässä olen – tapaa kirjailijat Kalevi Virtanan ja Pekka Y. Hiltunen. Live-tapahtuma Pipliaseuran Facebook-kanavalla. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä etukäteen verkkokyselyn kautta.

Su 4.12. klo 18 Tuomasmessu Helsingissä Agricolan kirkossa, jossa tekijät saarnaavat. Kirjoja myynnissä kirkon eteisessä.







Pekka Y. Hiltunen on toiminut Kirkkohallituksen uskondialogin asiantuntijana ja lähetystyöntekijänä. Hän on perehtynyt kristilliseen meditaatioon ja on omien julkaistujen teostensa lisäksi ollut mukana kirjoittajana useissa teoksissa. Pappi ja opetusneuvos Kalevi Virtanen on kirjoittanut ja toimittanut useita rukouskirjoja. Hänen viimeisin oma teoksensa on Vapaa pudotus armoon – kirja ihmiseksi kasvamisesta (2020).



