Tässä ovat syksyn kiinnostavimmat ruokauutuudet – kotimainen kaura, härkäpapu ja lahna muodostavat sesongin hittiruoat

Suomalainen menestysresepti nostaa jälleen esiin kotimaan kiinnostavimmat ruokainnovaatiot, joilla on mahdollisuus nousta tänä vuonna kaikkien huulille. Parhaillaan televisiossa esitettävällä tuotantokaudella kilpailee kuusi alkukarsinnoista suoriutunutta finalistia, joiden tuotteissa yhdistyvät ruoka-alan kestotrendit – kasvispohjaiset raaka-aineet, hyvinvointi ja ekologisuus.

Suomalainen menestysresepti palaa kolmannella tuotantokaudellaan, jossa etsitään seuraavaa hittituotetta suomalaisten ruokapöydässä. Finaalivaiheeseen edenneen kuusikon matkaa seurataan aina elokuun loppupuolelle asti – mukana on monipuolinen joukko sekä ruoka- ja ravintola-alan kokeneita ammattilaisia että ruoka-alalla siipiään kokeilevia alanvaihtajia. Kukin finalisteista on lähtöisin eri puolilta Suomea, joten kuluvalla tuotantokaudella on edustettuna kattavasti koko maan makupaletti ja innovaatio-osaaminen.

3 x vatsaystävällistä ruokainnovaatiota

Suomalainen menestysresepti -finalistit erottuvat paitsi omalla henkilökohtaisella tarinallaan, myös ainutlaatuisilla ruokainnovaatioillaan, joissa laadukkaiden raaka-aineiden kekseliäs hyödyntäminen yhdistyy tämän hetken ruokatrendeihin ja kuluttajakysyntään. Kolme finalistia luottaa tuotteissaan vatsaystävällisistä raaka-aineista valmistettuihin ruokiin, joiden kysyntä Suomessa on S-ryhmän mukaan ollut viime vuodet kasvussa.

Bean Better tarjoilee parempaa papua vaivattomasti kotikokeille

Lahtelaislähtöinen mäkihyppääjälegendan poika Miki Puikkonen haastaa kasviproteiinien kuninkuuden. Tuote, jonka Puikkonen tuo ohjelmaan on Bean Better – meheväksi marinoituja ja fermentoituja härkäpapusuikaleita ruoanlaittoon. Härkäpapusuikaleet erottuvat kasviproteiinien joukosta mehukkaalla ja pehmeällä suutuntumalla, ja fermentointimenetelmän ansiosta ne pilkkoutuvat paremmin ruoansulatuksessa. Kilpailussa Puikkonen edustaa Ferm Foods Oy:tä.

Chiapud iskee välipalakategoriaan hyvinvointi edellä

Jyväskylästä kotoisin oleva Maria Jalkanen on kokenut henkilökohtaisesti terveellisten elämäntapojen vaikutukset ja nähnyt superfood-buumin kehittymisen Suomessa. Tähän kokemuspohjaan nojaa myös tuote, jonka Jalkanen tuo ohjelmaan. Chiapud on chia-siemenistä, marjoista ja hedelmistä valmistettu lusikoitava luomuvanukas, jolla on vahva markkinapotentiaali chian tunnettuuden ja suosion ansiosta. Kilpailussa Maria edustaa yrittäjäpuolisonsa kanssa pyörittämäänsä perheyritystä, luomuelintarvikkeita ja luonnontuotteita valmistavaa Foodinia.

Kaurapasta on 100 % täysjyväkauraa

Tampereella vaikuttava Anssi Räntilä on Suomalainen menestysresepti -voittaja ensimmäiseltä tuotantokaudelta ja tekee nyt paluun uuden ruokainnovaation kanssa. Räntilä tuo ohjelmaan tuotteen, joka tarttuu valtavirtaistuneeseen kauratrendiin ja tuo pastahyllyille ensimmäisen kokonaan täysjyväkaurasta valmistetun kaurapastan ruoanlaittoon. Kilpailussa Räntilä edustaa työnantajaansa, vuonna 1913 perustettua Leivon Leipomoa, joka on Tampereen vanhin yksityinen leipomoalan yritys.

3 x helppoa valmisherkkua

Kuluvalla tuotantokaudella nähdään ruoanlaittotuotteiden lisäksi myös valmisruokakategorian innovaatioita. Kolmen finalistin tuotteissa yhdistyvät uudella tavalla ne ominaisuudet, joita kuluttajat etsivät – laatu ja helppous. S-ryhmän mukaan laadukkaiden valmisruokien kysyntä on ollut jo vuosia kovassa kasvussa.

Leikkala® haastaa lihaleikkeleet

Urallaan Savoyn keittiömestariksi edennyt Henrik Kovanen heittäytyy vieraalle maaperälle ruokainnovaation kehittämisessä. Kovanen tuo ohjelmaan tuotteen, joka ammentaa oppeja ja inspiraatiota huippuravintoloista ja nostaa särkikalan leivän päälle sopivaksi leikkeleeksi. Lahnasta valmistettu leppäsavustettu kalaleikkele haastaa perinteiset lihaleikkeleet ja madaltaa kynnystä kotimaisen villikalan syömiseen. Kilpailussa Kovanen edustaa Kamaboko Finlandia, jossa hän vastaa tuotekehityksestä.

Komero-lounaskippo helpottaa arjen kiireissä

Kuopiolainen diplomi-insinööri Pekka Nuutinen tietää mistä puhuu. Jatkuvaan arkiruokailun suunnitteluun väsynyt Nuutinen on oman kokemuksensa pohjalta kehittänyt tuotteen, joka sopii kiireiseen elämään: lämmin Komero-lounaskippo valmistetaan käsityönä ja se nostaa rimaa valmisruokien kategoriassa tuomalla ravintolatasoisen ruoan jokaisen saataville. Kilpailussa Nuutinen edustaa perustamaansa KomeroFood Oy:tä.

Fallero on suositun falafelin suomalainen serkku

Turun seudulta ponnistava ravintoloitsija Marjaana Pohjola on jo vuosia tehnyt herkullista kasvisruokaa suomalaisille tutuksi ravintoloissaan. Korona-aikana ajoittain suljetun ravintolan suositun falafel-baarin tuotteita kehiteltiin ruokakauppoihin sopivaksi – mausta ja laadusta tinkimittä. Fallero on härkäpapu-kasvispyörykkä, jossa perinteisen falafelin kikherneet on korvattu kotimaisilla härkäpavuilla ja kasviksilla. Kilpailussa Pohjola edustaa Kuori Food and Wine Oy:tä.

Finalisteilla kaikki eväät menestykseen – voittaja selviää elokuussa

Suomalainen menestysresepti -finalistit pelaavat kukin omalla vahvuusalueellaan, mutta kisan tuomarit näkevät jokaisessa aineksia seuraavaan ruokahittiin. Menestysresepti kuvaa hyvin voittajalta vaadittavia ominaisuuksia – tuotteen lisäksi pitää ymmärtää muut ainesosat kuten kuluttajien tarpeet ja markkinointi.

”Katson ilolla sitä, miten Suomalainen menestysresepti haastaa perinteisen tuotekehityksen ja tuo siihen nopeampaa sykliä ja raikasta ajattelua. Kaikissa finalistiyrityksissä vallitsee innovaatioilmapiiri, jota toteutetaan kuluttaja edellä. Uutuusarvo ei yksinään riitä, vaan samaan aikaan pitää säilyttää kiinnostavuus ja ymmärrettävyys – liian erikoinen tuote jää helposti marginaaliin. Nämä ovat menestysreseptin tärkeimmät ainekset”, sanoo kokki ja ruoan monialayrittäjä Jyrki Sukula.

“Edellisvuosien Suomalainen menestysresepti -voittajat ovat olleet kerta toisensa jälkeen vuoden myydyimpiä uutuustuotteita S-ryhmän ruokakaupoissa ja ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa suomalaisten ruokapöydissä. Odotamme tämän vuoden voittajatuotteesta vähintään yhtä isoa hittiä, koska taso on kovempi kuin koskaan”, sanoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

Tuomaristossa nähdään tänä vuonna myös Finlaysonin Jukka Kurttila ja tuotekehitysyhtiö Foodwestin tutkimusjohtaja Suvi Luoma.

S-ryhmä tarjoaa finalisteille taloudellista tukea tuotekehitykseen, ja voittajatuote on S-ryhmän syksyn ykköslanseeraus. Ohjelmaa seurataan televisiossa MTV3-kanavalla ja se huipentuu 25.8. esitettävään finaalijaksoon, jossa ratkeaa vuoden 2021 Suomalainen Menestysresepti -voittaja.