Tästä ei ulkomainen jännityskirjallisuus parane – Tutustu kesän piinaavimpiin uutuuksiin!

Laure Van Rensburg: Ei muita kuin me

Tapaa vuoden 2022 myrkyllisin pariskunta.

Steven Harding on komea ja arvostettu kirjallisuuden professori. Hänen tyttöystävänsä Ellie Masterson on arka mutta huippuälykäs opiskelija. He ajavat New Yorkista viettämään ensimmäistä lomaansa yhdessä: perillä odottaa kolme päivää syrjäisen mökin rauhassa, missä he kaksi voivat viimein nauttia toisistaan uteliailta katseilta piilossa. Kun lumimyrsky saartaa heidät talon vangeiksi, alkaa selvitä, ettei kumpikaan heistä ole sitä mitä väittää olevansa – ja ettei toinen heistä tule selviämään viikonlopusta hengissä. Otava, juuri ilmestynyt.

Chris Carter: Krusifiksitappaja

Karmaisevan trillerisarjan avausosa koukuttaa kuin Netflix-suosikkisi.

Autiotalosta löytyvä nuoren naisen ruumis vie LAPD:n Robert Hunterin painajaismaisen rikostutkinnan syövereihin. Uhri on kärsinyt makaaberin kuoleman, ja niskaan on kaiverrettu Krusifiksitappajana tunnetun psykopaatin merkki. Jo kaksi vuotta sitten Krusifiksitappaja kuitenkin saatiin kiinni ja teloitettiin. Onko kyseessä kopiomurha? Vai kulkeeko oikea tappaja yhä vapaana, valmiina toteuttamaan uusia verisiä fantasioitaan?Chris Carterin menestyssarjassa LAPD:n väkivaltarikosyksikön Robert Hunter kohtaa aisaparinsa Carlos Garcian kanssa Los Angelesin pimeimmät puolet ja kieroutuneimmat mielet. Otava, juuri ilmestynyt. Seuraava osa Teloittaja julkaistaan syksyllä.

Rosie Walsh: Tuntematon rakkaani

Yllätyksellinen perhemysteeri siitä, kuinka kaikista läheisin osoittautuu vieraaksi.

Leon vaimo Emma rakastaa heidän pientä perhettään yli kaiken. Mutta melkein kaikki, mitä hän on itsestään kertonut, on ollut valetta. Jollei Leo kirjoittaisi työkseen muistokirjoituksia, Emman salaisuudet eivät olisi ehkä koskaan pulpahtaneet pintaan. Emma on kuitenkin vakavasti sairas, ja Leo yrittää pärjätä tilanteessa tekemällä sitä mitä osaa: kirjoittamalla merkittävänä meribiologina tunnetun vaimonsa elämästä.Taustatyötä tehdessään Leo saa selville jotain järkyttävää: hänen rakastamaansa naista ei ole edes olemassa. Jos kerran Emma itse on valetta, onko heidän onnellinen perheensäkään totta? Otava, ilmestyy 25.5.

Mattias Edwardsson: Perhetragedia

Kansainvälisen bestsellerkirjailijan henkeäsalpaava psykologinen trilleri.

Kolmikymppinen yksinhuoltaja Bill vuokraa huoneen vähävaraiselle opiskelijatytölle Karlalle ja joutuu tahtomattaan vedetyksi mukaan tämän monimutkaiseen elämään. Opintojaan rahoittaakseen Karla tekee siivouskeikkaa varakkaan pariskunnan talossa. Kun pariskunta löytyy murhattuna kotoaan, syytetyksi joutuukin yllättäen Bill. Miten hän liittyy tapaukseen? Miksi häntä epäillään? Perhetragedia on vaikuttava tarina menetyksestä, vaikeasta lapsuudesta ja rakkauden kaipuusta mutta myös impulsiivisista teoista ja epäonnisista yhteensattumista. Like, ilmestyy 27.5.

Michael Ledwidge: Saaliin jäljillä

Entinen erikoisjoukkojen sotilas saa vastaansa korkean tason salaliiton.

Sukelluskouluttaja Michael Gannonin leppoisa kalastusreissu Bahamalla saa yllättävän käänteen, kun hän näkee Gulfstream-jetin syöksyvän mereen. Koneen hylystä hän löytää kuusi ruumista, laittoman sarjatulipistoolin ja laukun täynnä rahaa ja timantteja. Joku halusi haudata salaisuutensa mereen, ja pian Gannon joutuu pakenemaan henkensä edestä. Mutta myös Gannonin menneisyydessä on kuolettavia salaisuuksia, ja äkkiä saaliin ja saalistajan osat vaihtuvat. Saaliin jäljillä esittelee uuden raudanlujan sankarin ja on täydellistä luettavaa Jack Reacherin faneille. Karisto, ilmestyy 2.6.

Jørn Lier Horst: Pimeä laskeutuu

Viimein saamme lukea, miten Norjan tunnetuimmasta dekkarihahmosta, William Wistingistä, tuli se joka hän on nyt.

Stavern 1983: Joulu lähestyy ja lunta pyryttää. William Wisting on pienten kaksosten isä ja kunnianhimoinen tuore poliisi. Raa’an ryöstön aikana hän joutuu dramaattisten tapahtumien keskelle. Sitten kokeneemmat poliisit ottavat tutkinnan haltuunsa ja Wisting siirretään tutkimaan hylätystä ladosta löytynyttä autoa, joka on ammuttu seulaksi. On selvää, ettei auton kuski ole voinut selvitä hengissä. Mutta missä ruumis on – ja kuka muu on vaarassa? Sinnikäs totuudenetsijä Wisting joutuu kohtaamaan suvun ja perheen painon ja kantaa tapauksen opetusta mukanaan koko uransa ajan. Otava, ilmestyy 3.6.

Emelie Schepp: Karhu nukkuu

Miten pitkälle ihminen voi mennä halussaan kostaa?

Norrköpingistä löytyy murhattu mies, jonka raadellun ruumiin sisällä on nallekarhu. Pehmolelu johdattaa rikostutkijat uuden identiteetin turvissa elävän entisen poliisin puheille. Järkyttäviä kokenut naispoliisi on ainoa, jolla on yhteys murhaajaan. Mutta haluaako hän todella, että tapaus selviää? Syyttäjä Jana Berzelius jäljittää myös murhaajaa, mutta hänen on yhä vaikeampi salata omaa menneisyyttään ja sitä kuka hän oikeasti on. Mies, jota Jana rakastaa, on liian lähellä totuutta eikä voi aavistaakaan, millä hinnalla. Otava, ilmestyy 7.6.

Inger Frimansson: Lintulapsi

Menneisyyden haamut valvottavat lukijaa aamuun saakka.

Kun Justinen miesystävä katoaa, koko arki menee sekaisin. Vanhan koulukiusaajan ilmaannuttua yllättäen takaisin kuvioihin elämä alkaa toden teolla hajota pirstaleiksi. Samaan aikaan sokea 17-vuotias Christa opettelee rakkaan isänsä kuoleman jälkeen elämään Tukholmassa, jossa hän kokee olevansa kuin vankina häkissä. Eräänä päivänä Christa on kadonnut ja ainoana johtolankana on mystinen kirje. Justinen ja Christan tarinat kietoutuvat toisiinsa... Like, ilmestyy 9.6.

Åke Edwardsson: Kolmastoista tapaus

Rikoskomisario Erik Winter uransa kimuranteimman tapauksen äärellä.

Winter kiinnittää huomionsa apeaan pariskuntaan lentokoneessa. Sattumalta hän osuu saman parin taakse automatkallaan Göteborgiin ja näkee, kuinka he yhtäkkiä ajavat suoraan kallioseinään. Kun selviää, että autossa matkustanut nainen Sara oli ainoa todistaja isänsä raa’assa ja ratkaisemattomassa murhatapauksessa kolmekymmentä vuotta aiemmin, Winter tajuaa, että kolari liittyy vanhaan murhaan. Kun purettavasta rakennuksesta vielä löytyy murhan aikoihin seinään muurattu luuranko, kaikki tuntuu kiertyvän yhteen. Ratkaistakseen mysteerin Winterin on avattava Saran isän tapaus. Like, ilmestyy 13.6.

Lucy Foley: Avain

Tunnelmallisessa mysteeritrillerissä pariisilaisen talon kolkat kätkevät synkkiä salaisuuksia.

Vanhassa ja ylväässä pariisilaiskerrostalossa mitään ei jää huomaamatta. Jokaisella asukkaista on hätkähdyttävä tarina avattavanaan.Valpas portinvartija, edustusvaimo, hylätty rakastaja, utelias toimittaja, naiivi opiskelija, ei-toivottu vieras. Voisiko joku heistä olla myös syyllinen? Viime yönä talossa nimittäin tapahtui jotain kamalaa. Huoneiston numero kolme oven takana odottaa mysteeri. Vain sinulla – ja tappajalla – on avain. Otava, ilmestyy 23.6.

Sähköiset ja painetut arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Haastattelupyynnöt: jenni.heiti@otava.fi