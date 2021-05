TaTU Tampere Budapestin EM-kisoihin kolmen uimarin voimin – etätiedotustilaisuus ma 10.5.2021 klo 13

Jaa

TaTU Tampereen harteilla lepää poikkeuksellisen suuri vastuu uinnin EM-kisoissa Budapestissa 17.–23.52021, sillä kolme Suomen 13 uimarista on TaTUn edustajia.

Budapestissa Suomen väreissä uivat SE-ajalla Tokion olympialaisten A-rajan alittanut Ida Hulkko, kokenut arvokisakävijä Veera Kivirinta ja moninkertainen Suomen mestari Anton Herrala. Suomen joukkueen valmennustiimissä on mukana myös TaTUn päävalmentaja Jere Jännes.

Kisojen kovimpaan suomalaislajiin, naisten 50 metrin rintauintiin, tuo lisäjännityksen EM-kilpailujen sääntöjen asettamat maakiintiöt, joiden mukaan välierävaiheeseen 16 parhaan joukkoon voi päästä korkeintaan kaksi saman maan edustajaa. Suomen kivikova rintauimarikolmikko Hulkko, Kivirinta ja Jenna Laukkanen ovat kaikki yltäneet urallaan 50 metrin rintauinnissa arvokisojen finaaliin. Suomen naiset joutuvat siis ottamaan toisistaan toden teolla mittaa jo aamun alkuerissä.

Yksi TaTU Tampereen strategian kulmakivistä on mahdollistaa urheilijalle nousu kansainväliselle huipulle, joten tämän vuoden EM-kisat ovat seuralle hieno virstanpylväs.

Kilpailut uidaan tiukoin koronatoimin ilman yleisöä. Kilpailuja voi seurata Ylen kanavilla ja Yle Areenassa.

Järjestämme maanantaina 10.5.2021 klo 13 tiedotustilaisuuden, jossa on mahdollista haastatella TaTUn EM-kisaedustajia ja valmentaja Jere Jännestä. Tervetuloa!

Ida Hulkko

- 21-vuotias

- Kotoisin Mikkelista, Tampereelle ja TaTUun 2017

- Ida on alittanut Tokion olympialaisten A-rajan 100m rintauinnissa 1.07.07 jo kahdesti: ensin kesäkuussa 2020 Tampereella 1.06,90 ja uudestaan huhtikuussa 2021 Tukholmassa uudella SE-ajalla 1.06,88.

- Vuoden 2020 Euroopan tilaston 2. ja maailmantilaston 2. 50 metrin rintauinnissa ennätyksellään 30,33, mutta koronan takia arvokisoja ei järjestetty.

- Vuoden 2020 Euroopan tilaston 6. ja maailmantilaston 10. 100 metrin rintauinnissa ennätyksellään 1.06,90, mutta koronan takia arvokisoja ei järjestetty

- Vietti Budapestissä 6 viikkoa loka-marraskuussa 2020 ISL (International Swimming Leaguen) merkeissä. Maailmanhuiput uivat 6 viikon ajan toisiaan vastaan uinnin ammattilaisliigassa. Idan joukkue Team Iron sijoittui kuudenneksi.

- Ida: ”Budapestin EM-kisoissa itsestään selvä tavoite on finaalipaikka. Totta kai mitaleista lähdetään ainakin taistelemaan, mutta erittäin haastavaa se tulee olemaan, koska tällä hetkellä eurooppalaisen rintauinnin taso on äärimmäisen kova.”

Veera Kivirinta

- 26-vuotias

- Muutti Oulusta Tampereelle poliisikouluun syksyllä 2020. Suunnitelmissa oli hakea poliisikouluun vasta uran jälkeen, mutta korona toi lisäaikaa uintiuralle. Ura on saanut uuden nosteen Tampereella ja suunnitelmat uran lopettamisesta on toistaiseksi haudattu. Ui huhtikuussa Helsinki Meetissä 100 metrin rintauinnin ennätyksen ensi kertaa 7 vuoteen.

- 5-kertainen Suomen mestari 50 metrin rintauinnissa, 25 himmeämpää SM-mitalia

- 50 metrin rintauintifinaalin 5. sija pitkän radan EM-kisoissa 2016

- 50 metrin rintauinnin välierien 14. sija pitkän radan MM-kisoissa 2017

- Käynyt 3 x pitkän radan MM-kisat, 4 x lyhyen radan EM-kisat ja lähtee nyt neljänsiin pitkän radan EM-kisoihin.

- Lajeina kilpailuissa 50 metrin ja 100 metrin rintauinti, joista 50 metriä on päämatka

Anton Herrala

- 27-vuotias

- Alkujaan tamperelainen uimari, siirtyi Jyväskylään opiskelemaan kauppatieteitä 2017

- Edustaa TaTU Tamperetta, valmentajana Jyväskylässä Marko Malvela

- Käynyt 2 x lyhyen radan ja 2 x pitkän radan EM-kilpailut

- Budapestissa kaikki 50 metrin matkat (selkä, rinta, perhonen, vapaa) ja 100 metrin vapaauinti

- Henkilökohtaisilta matkoilta ja TaTUn viestijoukkueissa yhteensä 15 Suomen mestaruutta ja 50 himmeämpää mitalia.

Jere Jännes

- Entinen SM-tason uimari Tampereen Uimaseurassa (TaUS). Uran aikana ja jälkeen valmennusta oman toimen ohessa.

- Koulutukseltaan konetekniikan diplomi-insinööri

- TaTUun 2013 vapaaehtoisvalmentajaksi, siviilityössä VTT:llä

- 2017 lähtien TaTUn päätoiminen päävalmentaja

- Jeren valmennuksessa Ida noussut kansainväliselle tasolle ja TaTUn miehet dominoineet vapaauinnin SM-viestejä