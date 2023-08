Tavara-aseman ja Tullikamarin syksy starttaa poptähtien ja suosikkiyhtyeiden voimin – luvassa yli 100 konserttia!

Tavara-asemalla ja Tullikamarilla nähdään syksyn kuluessa yli 100 huippuartistia. Uusia keikkoja on julkaistu runsaasti: Tavara-asemalle saapuvat esimerkiksi Suomen rakastetuimpiin esiintyjiin lukeutuva Juha Tapio, diskopopin kuningattarena tunnettu Erika Vikman ja “Suoraan sydämeen” -hitillään soittolistat valloittanut Karri Koira.

Tullikamarilla puolestaan esiintyvät muun muassa suursuosion saavuttanut BEHM, jolta ilmestyy syyskuussa “Merkittäviä eroja” -albumi, sekä kansainväliseksi ilmiöksi noussut Käärijä ja räjähtävän energisistä keikoistaan tunnettu KUUMAA.

– Keikkasyksystä on tulossa todella vilkas molemmissa tapahtumataloissamme. Nyt kun Tavara-aseman toiminta on päässyt täyteen vauhtiin, pystymme tuomaan Tampereelle entistä monipuolisemmin kiehtovaa elävää musiikkia. Syksyn keikkakalenterista löytyy suosikkiesiintyjien lisäksi uusia, kiinnostavia nimiä ja kansainvälisiä harvinaisuuksia, kertoo Tampereen Kulttuurikamarin ohjelmapäällikkö Janne Laurila.

Lokakuussa luvassa useita ikärajattomia keikkoja

Tapahtumataloihin on kiinnitetty jo aikaisemmin useita tähtiartisteja. Tavara-asemalla nähdään perjantaina 1.9. Happoradio, joka heittää Tampereella viimeisen keikkansa ennen talvitaukoaan. Myöhemmin syksyllä talossa konsertoivat muun muassa Samuli Edelmann, VIIVI, Lauri Haav, Tuure Kilpeläinen, Arppa ja Paperi T yhdessä Ruusut-yhtyeen kanssa.

Tullikamarin syksyä tähdittävät esimerkiksi Anna Puu, Loreen (SWE), Evelina, Lyyti, Lauri Tähkä, Poets of the Fall ja Miljoonasade. Pakkahuoneella järjestetään myös lokakuussa useita keikkoja, joille saa ikärajattomia lippuja. Sellaisia ovat Käärijän ja rap-artisti Cledosin konsertit sekä kovassa nosteessa olevien Mouhousin ja costeen yhteiskeikka.

– Tahdomme palvella entistä paremmin myös nuoria musiikin ystäviä. Siksi olemme päättäneet, että erotamme tietyillä keikoilla anniskelualueen muusta tilasta. Myös ikärajattomalla lipulla pääsee halutessaan seuraamaan keikkaa eturivistä, Laurila lupaa.

Jazzin, metallin ja maailmanmusiikin juhlaa

Raskaampia sävyjä Tavara-asemalla edustavat Islannin metalliylpeys Sólstafir, Kotiteollisuus ja Stam1na. Pakkahuoneella kuullaan heti lauantaina 2.9. Mokomaa, ja syyskuu jatkuu melankolisen metallin pioneerin Before The Dawnin paluukiertueella sekä Sonata Arctican, Amorphiksen ja Stratovariuksen keikoilla.

Myös jazz ja maailmanmusiikki ovat vahvasti esillä. Tullikamarilla konsertoivat syksyllä esimerkiksi Suomen arvostetuimpiin jazz-yhtyeisiin lukeutuva Dalindéo ja portugalilaisen musiikin kauneimpiin lauluääniin kuuluva Cristina Branco.

Lokakuussa Tampereelle levittäytyy Lost In Music -festivaali, joka tuo Tavara-asemalle ja Tullikamarille ABREUn, Gettomasan, Joalinin, The Holyn ja Turmion Kätilöt sekä monia muita tähtiartisteja.

Myös ensimmäiset keikat vuodelle 2024 on jo julkaistu. Huhtikuussa Pakkahuoneella konsertoi rakastettu Kaija Koo, ja Tavara-asemalla nähdään helmikuussa brittiläinen progemetallin kärkinimi TesseracT.

Huippusuositut yökerhot ja Second Hand -tapahtuma saavat jatkoa

Tapahtumatalot tarjoavat juhlakansalle syksyllä lukuisia yökerhoiltoja. Tavara-aseman ilmiöksi muodostuneita K40-discoja järjestetään joka kuukausi. Tullikamarin Klubilla jatkuvat esimerkiksi legendaariset indiebileet Hang the DJ ja Big Pop sekä elektronisen musiikin klubi RARE RAVE.

Luvassa on myös muita kulttuuritapahtumia. RARE DOCS tuo syyskuussa Klubille arktisen alueen tutkimuksesta kertovan dokumenttielokuvan, ja Pakkahuoneella nähdään joulukuussa Kummelin Ensimmäinen jäähyväiskiertue. Tavara-asemalle rantautuvat alkusyksystä poikkitaiteellinen Muusafest ja tuttujen somettajien Meemitalo Tour 2023.

– Marraskuussa tapahtumatalon valloittaa jälleen suosittu Tavara-asema Second Hand. Kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma on osoittanut, että vastuullinen kuluttaminen kiinnostaa ja tapahtumataloilla voi olla näkyvä rooli sen edistämisessä, kertoo Tampereen Kulttuurikamarin markkinointi- ja myyntipäällikkö Kristiina Paananen.

Tähän mennessä julkaistu syksyn ohjelmisto:

Tullikamari

Tavara-asema

Kuvat:

Mediapankki

TAVARA-ASEMA:

1.9. Happoradio, Leo Stillman, Holmala

2.9. W/E Presents: The Movement of Water + The Party

14.9. The Coffinshakers (SWE), Garbagemen, Black Magic Six

16.9. K40-disco: DJ:t Sami & Antti

22.9. SF-Blues

23.9. Muusafest

28.9. Club For Five

30.9. Samuli Edelmann & Helsinki Sound Machine

5.10. Lost In Music 2023: The Holy, Iisa, Moon Shot, Lake Jons

6.10. Lost In Music 2023: Turmion Kätilöt, Lähiöbotox, Stoned Statues

7.10. Lost In Music 2023: Jarkko Martikainen, Bottenviken (SWE), Annika Pudas

13.10. VIIVI, Ida Paul & Kalle Lindroth

14.10. Meemitalo Tour 2023

20.10. Karri Koira: Suoraan sydämeen -kiertue

21.10. K40-disco: DJ:t Sami & Antti

28.10. Kotiteollisuus

4.11. Juha Tapio, Uusi Rakkaus

11.11. Erika Vikman

17.11. Paperi T x Ruusut

18.11. Tavara-asema Second Hand

18.11. K40-disco: DJ:t Sami & Antti

29.11. Sólstafir (ISL), The Abbey

5.12. Arppa

8.12. Tuure Kilpeläinen

16.12. Stam1na, Stoned Statues

30.12. Lauri Haav

TULLIKAMARI (Pakkahuone & Klubi):

1.9. ¡Azúcar! presents: Mixael Carbrera (CUB) (Klubi)

2.9. Mokoma (PH)

7.9. Dalindéo (Klubi)

8.9. Waltari: Torcha! -tour (Klubi)

14.9. Crashdïet (SWE), The Vantages (Klubi)

15.9. Mustasch (SWE), Barbe-Q-Barbies, The Ohnos (SWE) (PH)

16.9. Manse Psych Fest 2023 (Klubi)

20.9. Dear Arctic -elokuvanäytös (Klubi)

22.9. Lyyti (Klubi)

23.9. Before The Dawn, Wolfheart, Brymir (PH)

27.9. Algiers (USA), Helen Ganya (UK) (Klubi)

27.9. Cristina Branco (POR) (PH)

28.9. Demolition 23 (PH)

29.9. Sonata Arctica, Reckless Love, Luna Kills (PH)

29.9. Lapsuus, Kivesveto Go Go, The Tarjas (Klubi)

30.9. Evelina, Senya (Klubi)

5.10. Lost In Music 2023: Paperi T, Etta, Joalin, Knife Girl, Yrjänä, Jambo & Band (PH)

6.10. Lost In Music 2023: ABREU, Lauri Haav, Bämä, Bee, Nisa, Pihlaja, Tomi Saario (PH)

7.10. Lost In Music 2023: Gettomasa, Good Boys, Senya (PH)

11.10. Kvelertak (PH)

11.10. Girlschool (UK), Wishing Well (Klubi)

13.10. Käärijä, Nuppu Oinas (PH)

14.10. Cledos (PH)

14.10. Keba, Ali Alikoski ja Alan miehet (Klubi)

18.10. Raised Fist (PH)

20.10. Lapinlahden Linnut (PH, loppuunmyyty!)

21.10. Mouhous x costee (PH)

21.10. Cockney Rejects (UK) (Klubi)

26.10. Poisonblack ft. JP Leppäluoto (Klubi, loppuunmyyty!)

10.11. Lorna Shore, Rivers of Nihil, Ingested, Distant (PH, loppuunmyyty!)

11.11. Xysma, Sweatmaster (Klubi)

16.11. Mors Subita, Marianna’s Rest (Klubi)

17.11. Miljoonasade (Klubi)

18.11. BEHM (PH)

24.11. Anna Puu (PH)

24.11. Bloodred Hourglass, Balance Breach, Awake Again (Klubi)

27.11. Loreen (SWE) (PH)

30.11. KUUMAA (PH)

1.12. Poets of the Fall

2.12. Lauri Tähkä (PH)

5.12. Kummeli - Ensimmäinen Jäähyväiskiertue (PH)

7.12. Amorphis (PH)

15.12. Tuskalive: Stratovarius, Nibiru Ordeal (PH)

16.12. Steve’n’Seagulls (Klubi)

Klubin yökerhoillat kootusti Tullikamarin verkkosivuilla.