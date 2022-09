Tavarapyörä avuksi pienen tapahtuman järjestämiseen

Liikkuva lava–tavarapyörän taustalla on ajatus helpottaa oman pienimuotoisen tapahtuman järjestämistä Vaasassa. Isossa kuljetuslaatikossa on kätevä kuljettaa tavaraa. Pyörän erikoisvarusteina on äänentoisto mikrofoneineen ja kaiuttimineen. Kaikki laitteet ovat akkukäyttöisiä.

–Paketissa löytyy periaatteessa kaikki pienimuotoisen keikan soittamiseen, eli mikrofoni ja liitännät soittimille ja erilaisille äänilähteille. Sillä voi tietenkin myös vahvistaa puhetta, jos tapahtuma sitä tarvitsee, kertoo mediaohjaaja Geir Byrkjeland Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista.

Tavarapyörän voi lainata kirjastokortilla pääkirjastosta. Pyörä on lainattavissa toukokuun alusta lokakuun loppuun. Laina-aika on enintään kolme päivää.

Liikkuva lava on hankittu osana nuorten kanssa tehtävää projektia Young Talk the Walk yhteistyössä Vaasan Ammattikorkeakoulun kanssa.

Katso Liikkuvan lavan tarkemmat tiedot ja käyttöön liittyvät säännöt kirjaston kotisivuilta.