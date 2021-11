”Tavoitteemme on olla Euroopan kestävin kaupunki”, sanoo kaupunginjohtaja Mäkelä – Espoo mukaan Niemi40haasteeseen

Lehdistötiedote 24.11.2021

Espoon kaupungin ilmastotavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kohti tärkeää tavoitetta liikutaan laajan yhteistyön sekä älykkäiden ja kestävien kaupunkiratkaisujen voimin.

”Olemme mukana Niemi40haasteessa. Tavoitteemme on olla Euroopan kestävin kaupunki. Suomen nopeimmin kasvavana kaupunkina Espoo on hyvä esimerkki siitä, että kestävä kasvu on mahdollinen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan YK:n Agenda 2030 tavoitteet edelläkävijöiden joukossa”, kertoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Yhteistyöllä kohti kestävämpää maailmaa

Espoossa painotetaan yhteisön roolin tärkeyttä ilmastoystävällisiä strategioita ja toimintatapoja kehitettäessä.

”Yhdessä Espoo-yhteisön kanssa ratkomme ilmastohaastetta ja yhteistyön tulokset näkyvät jo asukaskohtaisten päästöjen puolittumisena”, Espoon kaupungin kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala tarkentaa.

Yhteistyö on tärkeää alueellisesti, mutta myös laajemmassa mittakaavassa; vain siten kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Kumppaneiden kanssa tehtävillä älykkäillä ja kestävillä kaupunkiratkaisuilla tavoitellaan merkittävää hiilikädenjälkeä ja ratkaisuja globaaleihin ilmastohaasteisiin. Tässä yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välillä on oleellista.

”Kohti ilmastoystävällistä yhteiskuntaa päästään vain, kun julkiset ja yksityiset tahot toimivat katsoen eteenpäin, yhteinen suuri kuva mielessä. Niemi Palvelut Oy on mainio esimerkki siitä, miten ilmastonäkökulma sisällytetään organisaation toimintaan läpi linjan”, kaupunginjohtaja Mäkelä kuvaa.

Niemen autot kulkevat jo täysin fossiilittomasti, ja seuraavana tavoitteena on kokonaan nollapäästöinen kuljetuskalusto ja hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Niemi Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Juha Niemi onnittelee Espoon kaupunkia jo tehdyistä ilmastotoimista sekä kunnianhimoisista tavoitteista.

”Johdonmukaisuus ja tavoitteellisuus ovat ilmastoystävällisen toiminnan kulmakiviä. Espoon kaupunki tekee tärkeitä linjauksia ilmaston suhteen muille mallia näyttäen. Kannustankin niin kaikkia kaupunkeja kuin muitakin toimijoita liittymään haasteeseen – tehdään yhdessä Suomesta ja maailmasta kestävämpi paikka elää”, Niemi kiteyttää.

Niemi40haaste kutsuu kaikki toimijat konkreettisiin tekoihin ilmaston puolesta, kokoon tai alaan katsomatta. Niemi40haaste.fi

Lisätiedot:

Juha Niemi, toimitusjohtaja, Niemi Palvelut Oy, 0400 402 307, juha.niemi@niemi.fi

Pasi Laitala, kestävän kehityksen johtaja, Espoon kaupunki, 043 824 5427, pasi.laitala@espoo.fi

