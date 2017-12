Tavoitteena nopeampi ja täsmällisempi raitioliikenne: Lipunmyynti raitiovaunuissa päättyy helmikuussa

Raitiovaununkuljettajat eivät myy lippuja ensi helmikuusta lähtien. Kuljettajarahastuksesta luopuminen lyhentää aikaa, jonka vaunut käyttävät pysäkeillä. Raitioliikenne nopeutuu ja siitä tulee entistä täsmällisempää, mikä nostaa liikenteen palvelutasoa.

Raitiovaununkuljettajilta on toistaiseksi saanut kuljettajahintaisia kertalippuja, mutta torstaista 1.2.2018 lähtien he eivät enää myy lippuja. Automaatista ja Matkakortin arvolla ostettava raitiovaunulippu säilyy edelleen lippuvalikoimassa, vaikka kuljettajamyynti päättyy.



”Kuljettajamyynnin lopettaminen on osa raitioliikenteen kehittämisohjelmaa, joka tähtää siihen, että liikenteestä tulee entistä nopeampaa, sujuvampaa ja täsmällisempää. Nykyään raitiovaunujen matka-ajasta jopa 17 prosenttia saattaa kulua pysäkillä”, HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty sanoo.



”Kuljettajamyynnin lopettaminen on välttämätön ensiaskel, ennen kuin HSL voi toteuttaa muita raitioliikenteen luotettavuutta parantavia toimia, esimerkiksi parantaa liikennevaloetuuksia”, Räty sanoo.

"Raitiovaunujen kuljettajalipunmyynnistä on luovuttu maailmanlaajuisesti jo useimmissa raitiovaunukaupungeissa. Raitiovaunujen täsmällisyys paranee välittömästi kuljettajalipunmyynnin päättyessä, kun esimerkiksi matkustajasatamista lähtevät raitiovaunut pääsevät lähtemään liikkeelle aikataulunsa mukaisesti", HKL-Liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi sanoo.



Kuljettajarahastuksen päättyminen tekee matkustamisesta entistä miellyttävämpää, kun lippuja ostavat asiakkaat eivät enää aiheuta jonoa kuljettajan aition luokse. Viiveiden vähentäminen myös säästää joukkoliikenteen kustannuksia, sillä kun liikenne on ripeää, raitiotieverkkoa voidaan laajentaa pienemmällä vaunumäärällä. Arvion mukaan raitioliikenteen nopeuttaminen säästää 4 – 5 miljoonaa euroa vuosittain ja vähentää vaunujen tarvetta 8 – 10 vaunulla.

Raitiovaununkuljettajilta voi myös jatkossa kysyä neuvoja matkustamiseen liittyen, sillä opastus on lipunmyynnin päätyttyäkin osa heidän työtään.



Valtaosa kertalipuista ostetaan puhelimella, matkakortilla ja automaateista

HSL:n kokonaismyynnistä ratikkamyynnin arvo on noin 0,9 prosenttia. Kuljettajamyynnin määrä on vähentynyt vuosittain ja on tänä vuonna noin 3 miljoonaa euroa.

”Kertalippujen myynti painottuu jo nyt vahvasti puhelimella ja matkakortilla ostettaviin lippuihin. Kertalippuja saa myös automaateista, kioskeista ja kaupoista”, HSL:n asiakkuus- ja myyntijohtaja Mari Flink sanoo. ”Varsinkin mobiililippujen myynti on 300 prosentin kasvussa ja älypuhelimella saa jatkossa entistä useampia lipputyyppejä. Lasten kerta- ja vuorokausiliput on myös juuri tuotu mobiilisovellukseen.”

Kertalippujen myyntiverkosto täydentyy vielä 385:llä pysäköintiautomaatilla, joista voi ostaa kertalipun. Kyseessä on täkäläinen innovaatio ja täysin uusi aiempaa verkostoa täydentävä myyntikanava. HSL ja Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonta valmistelevat parhaillaan yhteistuumin pysäköintiautomaattien käyttöönottoa. Tällä hetkellä meneillään on kokeilujakso valituilla automaateilla.

”HSL:n asiakkaiden kannalta on hyvä, että pysäköintiautomaatteja on paljon, ne ovat valmiina paikallaan ja palvelevat ympäri vuorokauden. Autoilijoidenkin on entistä helpompi siirtyä joukkoliikenteeseen, kun samalla vaivalla voi ostaa parkki- ja matkalipun”, Flink sanoo.