Tavoitteena vähintään 10 000€ lasten ja nuorten psykiatrian potilaiden hyväksi

Hämeen Laaturemontti Oy on tehnyt kattoremontteja jo yli 20 vuotta. Toiminta alkoi vuonna 1993 Pirkanmaalta ja on laajentunut ympäri Suomen, nyt myös Ruotsiin. Yrityksen menestys perustuu ainutlaatuiseen ”Kattoremontti jopa kahdessa päivässä” -konseptiin sekä sertifioituihin tuotteisiin ja asentajiin. Lisäksi kattopellit valmistetaan omalla tehtaalla ja toimitetaan asiakkaalle ilman välikäsiä. 20 toimintavuotensa aikana yritys on toteuttanut yli 20 000 kattoremonttia, 400 taloyhtiön kattoremonttia ja satoja kattojen korotuksia. Hämeen Laaturemontti -konserni on 80 M€ liikevaihdollaan ja yli 500 työntekijällään Suomen suurin kattoremonttiyritys. Yritykselle on myönnetty korkein AAA-luottoluokitus ja suomalaisesta työstä kertova Avainlipputunnus. Lisätietoja: www.laaturemontti.fi

Vesivek kuuluu Hämeen Laaturemontti -konserniin ja on keskittynyt sadevesi- ja kattoturvaratkaisuihin. Hämeen Laaturemontin tavoin myös Vesivekin tuotteet tulevat suoraan omalta tehtaalta, mikä mahdollistaa jatkuvan tuotekehityksen ja luotettavat, pitkäikäiset tuotteet. Lisätietoja: www.vesivek.fi