Täydenkuun Tanssit -festivaalia juhlitaan Kuplassa

Kahden ison ja kansainvälisen festivaalin jälkeen on aika tiivistää ja keräillä resursseja seuraavaa, suurempaa tapahtumaa varten. Festivaali on tänä kesänä kolmipäiväinen ja se toteutetaan upeiden kotimaisten taiteilijoiden voimin.



Pääteos Kuplat-Juhlat on maaginen esityksen, konsertin sekä juhlien välimaastossa syntyvä monitaiteellinen 4,5 tuntia kestävä spektaakkeli. Kuplat-Juhlissa 13-henkinen eri taiteenaloja edustava työryhmä ottaa haltuunsa legendaarisen ja tanssiväelle rakkaan ”Kaurismäki-tyylisen” hotelli Pyhäsalmen. Kuplat- Juhlassa yleisö pääsee aikamatkalle 1990-luvulle ja voi kokea muuttuvan ja tunnelmallisen esitystapahtuman, jossa katsoja saa liikkua vapaasti hotellin huoneissa ja käytävillä, sisä- ja ulkotiloissa, poistua paikalta ja saapua uudelleen.

"Esityskokemus on jokaiselle katsojalle uniikki ja muotoutuu sen mukaan, millaisia valintoja katsoja illan aikana tekee. Esitystapahtuma alkaa koko perheelle sopivalla osiolla ja huipentuu illan aikana aikuisten yhteiseksi juhlaksi, missä yleisöllä on mahdollisuus osallistua juhlaan tanssien ja musiikista nauttien", kertoo festivaalin taiteellinen johtaja Johanna Ikola.



Aiemmin Hangossa kolmena eri vuonna koettu esitystapahtuma toteutettiin kesällä 2022 Jyväskylän kesässä ja Järvenpää päivillä. Tapahtuman kokonaissuunnittelijoina toimivat laajasti mainetta niittäneet äänisuunnittelija Tuomas Norvio ja koreografi Sari Palmgren yhteistyössä Tanssiryhmä Off/Balancen ja nykysirkusryhmä Agit-Cirkin kanssa. Muusikkoina ovat harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen sekä lyömäsoittaja Juuso Hannukainen. Mukana näyttävästi myös Suomen ykkösrivin freelancer tanssitaiteilijoita.



Festivaalin ohjelmistossa harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen konsertoi Pyhäjärven Suurkirkossa, ja kirkkokäytävillä ja -penkeillä nähdään tanssimassa festivaalin uusi taiteellinen johtaja Johanna Ikola. Festivaalilla nautitaan myös tanssielokuvan illasta, keskustelusta, instant-tanssihetkistä ja liikkeen ja piirtämisen yhteisvaikutuksista.



Teosten tarkempaan sisältöön ja kurssitarjontaan voi käydä tutustumassa kotisivuilla.