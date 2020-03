Tays Hatanpää toimii lähivuosinakin lähes nykyisellä laajuudella

Pirkanmaan neljä uutta koronatartuntaa Itävallasta 12.3.2020 10:43:45 EET | Tiedote

Pirkanmaalla on selvinnyt keskiviikkoillan 11.3. ja torstaiaamun 12.3. aikana neljä uutta tartuntaa, jotka kaikki liittyvät suoraan epidemia-alueella matkailuun Itävallan Tirolin alueella. Tapauksissa on paljon altistuneita ja tilannekuvan luominen on kesken.