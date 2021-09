Tays Hatanpään ortogeriatrian osastolla korona-altistus

Koronaepidemia jatkuu rokottamattomien keskuudessa 7.9.2021 15:14:22 EEST | Tiedote

Koronan ilmaantuvuus Pirkanmaalla on nyt 104 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kuluneiden kahden viikon ajalla. Positiivisten testitulosten osuus Fimlabissa testatuista on viime viikon ajalta 2,7 prosenttia. Sairaalahoidon tarve on hiukan vähentynyt.