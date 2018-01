Tays Hatanpään puhelinnumerot muuttuvat 10.1. klo 6

Taysin teho-osastolla kosteusvaurio: teho siirtyy E-rakennukseen 3.1.2018 15:25 | Tiedote

Taysin teho-osastolla kosteusvaurio: teho siirtyy E-rakennukseen Tays Keskussairaalan teho-osastolla sairaalan A-osassa on todettu viemärivaurioista johtuvia kosteusvaurioita. Teho-osaston kymmenen hoitopaikkaa siirretään tilapäisesti E-rakennukseen munuaiskeskuksen ja infektio-osaston tiloihin. Poikkeusjärjestelyt vaikuttavat dialyysipotilaiden hoitopaikkoihin ja -aikoihin. Syksyn aikana Keskussairaalan viidennessä kerroksessa on jo korjattu yhtä kolmen hengen tehopotilashuonetta, jonka vaurioista saatiin tieto aiemmin syksyllä. Vuodenvaihteessa tehtyjen lisätutkimusten perusteella kuitenkin todettiin, että viemärivuodosta johtuva kosteusvaurio on oletettua laajempi. Vaurioita on todettu edelleen kahdessa muussa huoneessa. Teho-osaston toimintaa ei voi tiloissa jatkaa korjausten aikana. Sen sijaan tehostetun valvonnan hoitoa voidaan jatkaa entisissä tiloissa eli Keskussairaalan B-osan viidennessä kerroksessa kahdeksalla potilaspaikalla. Niissä hoidetaan myös tilanteen vaatiessa tehopo