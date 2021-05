Tays ja Coxa sote-alan mainejohtajia

Aikuisten joukkuelajitkin ulkona nyt mahdollisia 18.5.2021 15:15:26 EEST | Tiedote

Koronatilanne on kehittynyt Pirkanmaalla edelleen myönteiseen suuntaan mutta alue on edelleen kiihtymisvaiheessa. Koronan ilmaantuvuus sairaanhoitopiirin alueella on edellisen kahden viikon ajalta 28 tapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten testitulosten osuus kuluneen viikon ajalta on 0,9 prosenttia Fimlabissa tutkituista näytteistä.