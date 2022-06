Tays järjestää koko perheen Ylisfestarit elokuussa 2022 viimeistä kertaa

Ylisfestareiden lavalla on vuosien varrella totuttu näkemään suomalaisia eturivin artisteja. Näin on myös tänä vuonna, kun esiintymään saapuvat Mikko Harju, Nelli Matula, Herra Ylppö sekä festivaalin kruunaava pääesiintyjä Chisu. Tapahtuman juontaa Sami Hintsanen. Luvassa on tänäkin vuonna aitoa ja iloista Ylisfestareiden tunnelmaa Pitkäniemen kauniissa rantamaisemissa.

Musiikin lisäksi Ylisfestareilla voi nauttia herkullisesta festariruuasta, kierrellä myyntialueella, rapsuttaa kaverikoiria, pomppia pomppulinnassa ja ratsastaa ponilla. Lasten alueella iloisesta tunnelmasta tempuillaan huolehtivat Sorin Sirkus ja Riesa Pelle.

Ylisfestariliput voi nyt ostaa ennakkoon Tiketistä tai festaripäivänä portilta. Vaikka Pitkäniemen alueella on useita parkkialueita, kannattaa paikalle saapuessa suosia julkisia kulkuneuvoja. Mukaan kannattaa myös varata käteistä rahaa, sillä maksukortit käyvät festarialueella rajoitetusti.

Kaikille sopivat festarit vuodesta 1999 vuoteen 2022

Ylisfestarit sai alkunsa vuonna 1999 kehitysvammahuollon asiakastapahtumana. Vuosien saatossa Ylifestarit on laajentunut erityisryhmien tapahtumasta koko perheen festariksi, jossa myös erityistarpeet edelleen huomioidaan. Päihteettömyyden vuoksi Ylisfestareilla ei ole totuttu näkemään järjestyshäiriöitä, ja esteettömyyden vuoksi alueella liikkuminen on helppoa niin pyörätuolilla kuin lastenrattaillakin.

−Ylisfestareiden kantavana ideana on aina ollut se, että yleisö on yhtä ja samaa, musiikista ja hyvästä tunnelmasta kiinnostunutta porukkaa, kertoo osastonhoitaja Jyrki Borenius Taysin kehitysvammapalveluista.

Vaikka tapahtuma on kerännyt suuren suosion, jäävät vuoden 2022 festarit viimeisiksi. Syitä lopetuspäätökselle on monia. Tapahtuma on järjestetty osana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintaa, mutta hyvinvointialueen aloittaessa tammikuussa 2023 sairaanhoitopiirin toiminta päättyy. Myös festarijärjestelyjen ydinporukka pienenee eläköitymisten johdosta. Lisäksi psykiatrian palvelut muuttavat lähivuosina Tays Keskussairaalan alueelle, minkä vuoksi nykyisellä festarialueella on käynnissä asemakaavoitus. Muutokset yhdessä muodostavat Ylisfestareiden lopetukselle luonnollisen ajankohdan.

−Olemme kiitollisia kuluneista vuosista ja festareiden kasvaneesta suosiosta. Uskon, että monelle jää unohtumattomia muistoja Ylisfestareista vuosien varrelta, Borenius toteaa.

-Ja toivomme tietenkin myös, että festarit tullaan elokuussa hyvästelemään runsain joukoin, hän jatkaa.

Lisätietoja tapahtumasta tays.fi/ylisfestarit