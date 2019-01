Tays Keskussairaalan energiankäyttö hiilidioksidipäästötöntä ensimmäisenä isona sairaalana

Tays Keskussairaala on ensimmäisenä isona sairaalana Suomessa saanut kiinteistön energiankäyttönsä CO2-päästöttömäksi. Vuonna 2010 Tays Keskussairaalan energiakäytöstä aiheutui vuosittain lähes 13 000 tonnin hiilidioksidipäästöt.

CO2 -päästöjä aiheutuu yleensä kulutetusta sähköstä, lämmittämisestä ja jäähdytyksestä. Tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole riittänyt määräystason rakentaminen. Hiilijalanjäljen pienentämiseen tarvitaan toimia myös energian alkuperään.

Tays siirtyi vuonna 2014 käyttämään kasvihuonekaasupäästöttömillä energialähteillä tuotettua sähköä. Tämä oli suuri harppaus sairaalan energiakäytön hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Sairaalaa on myös viilennetty parisen vuotta Tampereen sähkölaitoksen kaukojäähdytyksellä, jossa ensisijainen jäähdytysenergian lähde on Näsijärven syvänne. Syvänteestä viileää vettä pumpataan järvijäähdytyslaitokselle ja sieltä sairaalaan. Kesän aikana veden lämpötila nousee syvänteessäkin, jolloin veden viilentämiseen jäähdytyslaitos käyttää jonkin verran vihreätä sähköenergiaa. Näin ollen Keskussairaalan jäähdytys on päästötöntä.

Tays Keskussairaalan lämmittämiseen käytetty kaukolämpö puolestaan tuotetaan vuoden 2019 alusta päästöttömästi, pääosin paikallisten metsien hakkuutähteistä. Tämän mahdollisti uusittu kaukolämpösopimus.

Ympäristövastuun kantaminen on tärkeä tehtävä, jossa Tays on edelläkävijöiden joukossa. Hiilijalanjälkeä pienennetään huomioimalla ympäristönäkökohdat suunnitelmissa, päätöksissä ja jokapäiväisessä työssä. Työ on ollut suunnitelmallista jo kymmenkunta vuotta.

– Jo nykyistä vastuullisuusohjelmaa edeltänyt kestävän kehityksen politiikkaohjelma sisälsi käytännön toimia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi, luonnonvarojen säästämiseksi ja ympäristön kuormituksen vähentämiseksi, kertoo sairaalainsinööri Esa Särkimäki.

Kestävä kehitys sisällytettiin muun muassa hankintamenettelyyn ja energiatehokkuuteen. Rakennusten suunnittelua alettiin ohjata niin, että uudis- ja korjausrakentamisen järjestelmä- ja laitevalinnoissa ryhdyttiin ottamaan huomioon investointikustannusten lisäksi myös rakennuksen tulevat energia- ja muut käyttökustannukset.

– Rakentamisessa on pyritty matalaenergiaratkaisuihin ja uusiutuvaa energiaa on hyödynnetty aina, kun se on ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tavoitteeksi asetettiin jo vuonna 2012, että sairaaloiden energiatehokkuus paranee 20 % ja energiakäytön CO2-päästöt laskevat 20 % vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä.