Tays uudisti työvaatteet vastuullisuus ja mukavuus edellä – asun materiaali voi päätyä lopulta puutarhakalusteiksi

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa siirrytään vaiheittain käyttämään uusia työvaatteita. Keskussairaalassa jo valtaosa yksiköistä on siirtynyt uusiin asuihin, ja loput yksiköt sekä muut Tays-sairaalat seuraavat hieman myöhemmin. Samalla on otettu käyttöön työvaateautomaatti.

Työasu-uudistus on iso ja pitkä hanke, jossa punnitaan monenlaisia näkökohtia. Kärjessä ovat käytännöllisyys, mukavuus ja turvallisuus, mutta myös vastuullisuus.

– Taysin henkilöstöstä noin 6000 käyttää työssään suojavaatteita. Siksi ekologisuus niin valmistuksessa kuin elinkaaren päässäkin on tärkeää, sanoo vastuualuejohtaja Hannele Heino Taysin sairaala- ja välinehuollon vastuualueelta.

Kaksiosainen työasu

Paidasta ja housuista koostuvan mikrokuituasun värinä on edelleen Taysin tunnusväri sininen, mutta sävy on nyt kirkkaampi. Pehmeän materiaalinsa ansiosta asu on aiempaa mukavampi. Uudistuksia on tullut myös leikkaukseen ja taskuihin: esimerkiksi housuissa on kätevä reisitasku.

Eri ammattiryhmillä ei enää ole erivärisiä asuja, vaan esimerkiksi hoitohenkilöstö, sairaalahuoltajat ja välinehuoltajat käyttävät kaikki samanlaista sinistä asua.

Pitkän elinkaarensa päätteeksi asut kierrätetään uudelleen raaka-aineeksi sen sijaan, että ne hävitettäisiin polttamalla. Kun materiaali ei enää kelpaa tekstiilikäyttöön, siitä voidaan valmistaa komposiittia, josta puolestaan tehdään esimerkiksi puutarhakalusteita.

Kokosinisen asun paita voidaan haluttaessa korvata turkoosinsinisellä t-paidalla. T-paidan neulos on tehty PET-muovipulloista, ja materiaali voidaan kierrättää uudelleen kuiduksi.

Lääkärintakki

Uusissa lääkärintakeissa on käytetty puuvillan sijasta puuperäistä selluloosamuuntokuitu Lyocellia. Takit valmistetaan suljetussa kierrossa, mikä tarkoittaa sitä, että valmistuksessa käytetyt kemikaalit otetaan talteen ja käytetään uudelleen.

Takki on ulkoasultaan perinteinen valkoinen lääkärintakki, mutta siinä on nyt aiempaa lyhyemmät hihat. Uusi 3/4-pituinen hiha on hygieeninen: kädet on helpompi pitää puhtaina eivätkä hihansuut joudu kosketuksiin eri ihmisten ja pintojen kanssa.

Yhteishanke Sakupen ja muiden sairaaloiden kanssa

Sairaanhoitopiiri ei omista asuja, vaan se vuokraa ne Sakupelta, joka myös vastaa asujen pesusta ja huollosta.

Vaateuudistushanke oli Sakupen vetämä, ja siinä olivat tiiviisti mukana Tays, Kuopion yliopistollinen sairaala sekä Keski-Suomen keskussairaala, jotka kaikki ovat myös Sakupen osakkaita. Kaikkien kolmen sairaalan asuissa on samat materiaalit ja leikkaus, mutta värit ja taskujen määrä vaihtelevat. Mikrokuituasut valmistaa Touchpoint.

Vaatteiden uudistamishanke kesti noin kaksi vuotta. Hankkeessa on kuunneltu herkällä korvalla henkilökunnan näkemyksiä sekä järjestetty useampia koekäyttöjä ja palautekierroksia.

Automaatti palvelee 24/7

Tays Keskussairaalan uusissa osissa on otettu alkuvuodesta käyttöön myös työvaateautomaatti. Vastaavia on muualla Suomessa vain Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Asun hakijalle automaatti näyttäytyy pienehkönä huoneena, jossa on kaksi asiointipäätettä. Käyttäjä tunnistautuu automaattiin, joka antaa uuden asun seinässä olevasta aukosta.

Käytetyt asut palautetaan pukuhuoneiden yhteydessä sijaitseviin palautusautomaatteihin. Asujen käsittely perustuu jokaisessa asussa olevaan siruun, jonka automaatti tunnistaa.

– Automaatti nopeuttaa vaatteiden pesulakiertoa, joten asuja ei tarvita kokonaisuudessaan niin suurta määrää, Hannele Heino kertoo.

Automaatti palvelee väsymättä vuorokauden ympäri, joka päivä. Automaatti parantaa myös asujen hygieniaa: vaatteet kulkevat harvempien käsien läpi, joten ne ovat puhtaampia tullessaan käyttöön.

Automaattia käyttävät Keskussairaalan uusissa D- ja L-rakennuksissa työskentelevät. Muu henkilöstö asioi edelleen työvaatepisteillä, joissa asujen jakelusta vastaavat vaatehuollon asiakaspalvelijat.