Tays vähentää kiireetöntä hoitoa vakavan koronatilanteen vuoksi

Työpaikoille sekä oppilaitoksiin kuudesluokkalaisille ja heitä vanhemmille suositellaan maskia 23.11.2021 15:15:00 EET | Tiedote

Koronan ilmaantuvuus on Pirkanmaalla koko epidemia-ajan korkeimmalla tasolla. Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on tällä hetkellä maltillinen. Taudin luonne ja tartuntojen ikäjakauma huomioiden voidaan arvioida myös sairaalahoidon tarpeen kasvavan. Pandemiaohjausryhmä palautti maanantaina maskisuosituksen oppilaitoksiin kuudesluokkalaisille ja heitä vanhemmille. Aluehallintovirasto on rajoittanut yleisötilaisuuksia.