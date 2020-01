Täysimittainen sisäjalkapallokenttä nousi alle vuodessa aktiivisten ihmisten Vihtiin

Etelä-Nummelan liikuntapuistoon on avattu palloiluhalli, Aura Light Certos Areena. Jättimäisen hallin pinta-ala on noin 8 600 neliömetriä. Hallia hyödynnetään avaamisesta lähtien tehokkaasti, sillä sen käytöstä vastaavat Vihdin kunta, Nummelan Palloseura ja Vihdin Viesti yhteistyössä Vihdin Jäähalli Oy:n kanssa.

–Palloiluhallin rakentaminen onnistui motivoituneiden toimijoiden kesken ketterästi hyvässä yhteistyössä. Halli on hieno ja käyttäjät tyytyväisiä, kertoo Vihdin tekninen johtaja Matti Kokkinen.

Kunta myönsi paikalliselle Vihdin Jäähalli Oy:lle 3,5 miljoonan euron lainan toteuttamista varten. Halli rakennettiin korvaamaan Nummelan ratapuistoon talvikausiksi pystytetty kuplahalli sekä lisäämään liikuntamahdollisuuksia alueen nykyisille ja tuleville asukkaille.

–Hanke on koko Suomeakin ajatellen ainutlaatuinen yhteistyö kolmannen sektorin ja kunnan välillä. Tavoitteena oli tehdä käyttäjien kannalta hyvä halli mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Halli valmistui 8 kk:ssa kunnalle esitetyillä kustannusarvioilla ja käyttäjien ensimmäiset arviot ovat olleet hyvin positiivisia. Ensimmäisten sähkölaskujen mukaan halli on käyttökustannuksiltaankin edullinen, kertoo Vihdin Jäähalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Harju.

Halliyhtiöon vuokrannut kunnalta palloiluhallin alueen 30 vuodeksi. Samalla on sovittu, että kunta rakentaa pysäköintialueen, joka palvelee sekä hallin kävijöitä, että liikuntapuiston muita vierailijoita. Tällä hetkellä pysäköinti tapahtuu tilapäisesti ulkoliikuntakentällä. Ensi keväänä valmistuvat lopulliset pysäköintialueet. Molemmat pysäköintialueet ovat ensi kesän Sepänpihan Kotinäyttelyn vierailijoiden käytössä.

Puolilämpimässä hallissa on 60 x 100 metrin jalkapallokenttä sekä yli 100 metriä pitkä juoksusuora ja yleisurheilupaikkoja, pituushyppy- ja kolmiloikkapaikka. Tulevaisuudessa hallissa on harjoittelumahdollisuus seiväshypylle ja heittolajeille. Lämmitysmuotona ovat ilmalämpöpumput. Hallin päädyssä on viimeistelyvaiheessa oleva sosiaalitilarakennus, jossa on neljä pukuhuonetta ja muita tiloja yhteensä 300 neliötä.

Halli tarjoaa urheilumahdollisuuksia talvikaudella sekä koululaisille että järjestöille. Nummelan palloseura on järjestänyt hallissa jo talviturnauksen. Suomen Palloliitto voi järjestää leirejä hallissa ja muuta toimintaa.

Etelä-Nummelan alueelle on suunniteltu myös uusi koulu- ja päiväkotikeskus. Alueella on jo koirapuisto, Menestyjien puisto ja juuri valmistuneet valaistut kuntoportaat. Kuntoportaat ovat jo osoittautuneet suosituiksi palloiluhallille harjoittelevien lasten vanhempien keskuudessa.