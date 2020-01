Taysin kuvantaminen hakee uusia ratkaisuja lääketieteellisten tutkimusten käsittelyyn virtuaalitodellisuuden ja tekoälyn avulla

Taysin kehitysvammapoliklinikka siirtyy Nokian Pitkäniemeen 16.12.2019 09:38:46 EET | Tiedote

Taysin kehitysvammapoliklinikka siirtyy vuodenvaihteessa Tays Keskussairaalasta Nokian Pitkäniemeen. Poliklinikka on 30.12.2019 alkaen kehitysvammahuollon tukikeskuksen rakennuksessa 72. Uusi osoite on Pitkäniementie 11, 33380 Pitkäniemi. Taysin kehitysvammahuollossa otetaan samalla käyttöön myös uusi postiosoite, joka on PL 1000, 37101 Nokia.