Taysin osastoilla havaittu koronatartuntoja

Abiturienteille suositellaan omaehtoista karanteenia ennen kirjoituksia 26.1.2021 15:15:00 EET | Tiedote

Pirkanmaan koronatilanteen päivittäinen vaihtelu on suurta mutta tartuntojen määrä on vakiintunut melko korkealle tasolle. Koronan ilmaantuvuus sairaanhoitopiirin alueella on kuluneen kahden viikon ajalta 52 tapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten tartuntojen osuus Fimlabissa testatuista on 1,5 prosenttia. Näytemäärät ovat selvästi kasvaneet vuodenvaihteen aikaisesta tilanteesta.