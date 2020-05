Taysin Seri-tukikeskus auttaa kaikkia yli 16-vuotiaita seksuaaliväkivaltaa kohdanneita 18.5.2020 alkaen

Kaikkien 16 vuotta täyttäneiden seksuaalirikostutkimukset sekä ensivaiheen kriisityö Pirkanmaan alueella keskitetään Taysin naistentautipäivystyksen tiloissa toimivaan Seri-tukikeskukseen 18.5.2020 alkaen. Tukikeskus toimii Tays Keskussairaalan uudessa osassa D-rakennuksessa.

Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tutkimus- ja auttamisyksikkö, jonne voi hakeutua itse, läheisen kanssa tai viranomaisen ohjaamana kuukauden sisällä tapahtuneesta väkivallanteosta. Lähetettä ei tarvita, eikä uhrin sukupuolella ole merkitystä.

Seri-tukikeskuksen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Tukikeskuksesta saa kokonaisvaltaista palvelua:

psyykkistä ja sosiaalista tukea traumaattisesta kokemuksesta toipumiseen,

oikeuslääketieteelliset tutkimukset ja laboratoriokokeet,

tarvittaessa tartunnalta ennaltaehkäisevät lääkkeet, rokotukset ja jälkiehkäisyn,

hoidon jatkosuunnitelman sekä

tietoa kolmannen sektorin tukipalveluista.

Tukikeskus aloitti toimintaansa portaittain jo vuosi sitten, mutta tähän asti osa palveluista on annettu Acutassa. Vastedes palvelut tarjotaan yhdestä pisteestä. Alle 16-vuotiaiden tutkimukset tapahtuvat kuitenkin edelleen lastentautien päivystyksen kautta.

Seri-tukikeskus on auki ympäri vuorokauden, mutta osa tukipalveluista on käytettävissä virka-aikana. Etukäteen kannattaa soittaa ja kysyä neuvoa. Seri-tukikeskuksen päivystyspuhelin palvelee vuorokauden ympäri numerossa 044 472 8002.

Keskukseen on hyvä tulla mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. Mikäli tapahtumasta on aikaa yli kuukausi, tulee hakeutua omaan terveyskeskukseen.

Kriisityötä ja psykososiaalista tukea

Kuluvan kevään aikana palvelutarjonta on laajentunut, ja Taysin Seri-tukikeskuksessa on aloitettu THL:n tuella kriisityö seksuaaliväkivaltaa kokeneille.

Asiakkaan on mahdollista päästä kokeneen kriisityöntekijän vastaanotolle virka-aikana. Seri-tukikeskuksen kriisityöntekijä Sirpa Pietilä korostaa, että kyseessä on matalan kynnyksen palvelu, jonne kannattaa olla yhteydessä herkästi, jos kokee kohdanneensa seksuaalista väkivaltaa. Oleellista on, että teko on tapahtunut ilman uhrin suostumusta.

Pietilä toivoo, että seksuaaliväkivallasta puhuttaisiin enemmän. Tarkoitus ei ole pelotella. Jokaisen on kuitenkin hyvä tiedostaa, että seksuaalista väkivaltaa tapahtuu, mutta myös apua on tarjolla.

On viitteitä siitä, että koronapoikkeustilanteen vuoksi seksuaalinen väkivalta jää tavallistakin enemmän piiloon, kun aikaa vietetään omissa piireissä ja yksityisten seinien sisällä. Seri-tukikeskus palvelee täysin voimin myös koronaepidemian aikana.

Rikosilmoitus on uhrin oma päätös

Seksuaalisen väkivallan uhri ei usein varsinkaan alkuvaiheessa osaa pyytää tukea. Siksi ammattilaisten aktiivinen ote avun tarjoamisessa on tärkeää.

Prosessin alussa pyritään rakentamaan uudelleen turvallisuudentunnetta.

– Ihan ensimmäisen sokkivaiheen jälkeen uhrille tulee usein välttämiskäyttäytymistä: hän ei halua puhua tapahtuneesta eikä koe tarvitsevansa apua. Apua tarjotaan kuitenkin aktiivisesti ja uhria autetaan ymmärtämään, mistä oma reaktio kumpuaa, Pietilä kertoo.

Ihanteellisinta olisi hakeutua Seri-tukikeskukseen välittömästi väkivallanteon jälkeen. Uhrilla on oikeus kaikkiin Seri-tukikeskuksen palveluihin riippumatta siitä, tekeekö hän rikosilmoitusta.

– Vaikka uhri kokisi, että voimavarat eivät juuri sillä hetkellä riitä rikosilmoituksen tekemiseen, oikeuslääketieteelliset näytteet kannattaa ottaa. Näin rikosprosessin käynnistäminen käy helpommin, jos se tuntuu myöhemmässä vaiheessa sopivalta, Pietilä sanoo.

Pietilä korostaa, että Seri-tukikeskuksessa osataan kohdata kovia kokenut asiakas ymmärtäväisesti ja sensitiivisesti. Tilanteessa ei kiirehditä, vaan annetaan aikaa.

Hoitosuhde Seri-tukikeskukseen kestää vuoden. Sen aikana uhria tavataan muutamia kertoja, tilanteesta riippuen. Uhriin ollaan myös aktiivisesti yhteydessä puhelimitse. Vuoden lopulla nähdään, kuinka henkinen toipuminen on lähtenyt liikkeelle ja tehdään jatkosuunnitelmia.

