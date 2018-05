Taysissa tapahtunut traaginen virhe vainajan luovutuksessa

Tays Keskussairaalasta on inhimillisen virheen vuoksi luovutettu hautaustoimistolle väärä vainaja toukokuun alussa. Sairaalasta noudettu väärä vainaja on tuhkattu ennen kuin virhe on tullut ilmi 7.5.2018. Tuhkattavaksi tarkoitettua oikeaa vainajaa ei ollut noudettu sairaalasta.

Vaihtuneiden vainajien omaisiin on otettu välittömästi maanantaina yhteyttä ja pyydetty virhettä anteeksi.

Virhe on johtunut useiden asioiden ja henkilöiden epäonnekkaasta summasta. Virheen uusiutumisen mahdollisuus on poistettu, sillä käyttöön on välittömästi otettu vainajien kaksoistarkastus ennen luovutusta. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on käynnistänyt oma-aloitteisesti selvityksen asiasta ja kaikkiin tarvittaviin viranomaisiin on otettu jo yhteyttä.

− Otamme vilpittömästi osaa omaisten suruun. Pyydämme anteeksi hyvin poikkeuksellisen virheen aiheuttamaa lisätuskaa ja kannamme tästä vastuun, sanoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen.

Sairaanhoitopiirin vainajatoiminnasta vastaavan toimialuejohtaja Sally Järvelän mukaan sekä omaisia että työntekijöitä pyritään tukemaan asian käsittelyssä kaikin mahdollisin tavoin.

− Tapahtuma on järkyttänyt myös asiassa toimineita työntekijöitä. Olemme kaikki todella pahoillamme, Järvelä kertoo.

Omaiset ovat antaneet sairaanhoitopiirille luvan tiedottaa tapahtumasta yleisellä tasolla. Yksityiskohtaisia tietoja ei yksityisyyden suojan vuoksi voida antaa. Lopullisen selvityksen valmistuttua selvitys toimitetaan erheellisesti tuhkatun vainajan perheelle.

Sairaanhoitopiiri toivoo, että mediassa kunnioitetaan vainajien yksityisyyttä ja omaiset saavat jatkaa surutyötään rauhassa.