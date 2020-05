TCL lanseeraa uudet QLED-mallit ja vahvistaa asemiaan pohjoismaisilla TV-markkinoilla

Uudet C81- ja C71-sarjojen televisiomallit on toteutettu edistyneimmällä tekniikalla ja kokonaisvaltaisen huippulaadukkaasti. Niiden suorituskyky on ennennäkemätöntä ja saatavuus on erinomainen kilpailijat haastavan hinnoittelun ansiosta. Uudet QLED TV -mallit ovat saatavilla liikkeistä toukokuun puolesta välistä eteenpäin.

TCL Electronics, Tukholma, 7. toukokuuta 2020 – TCL Electronics Europe esitteli tänään uusimmat QLED TV -mallinsa. Pohjoismaiden markkinoille viikolla 20 ja sen jälkeen ilmestyvien uutuuksien lisäksi C81-sarjassa on 75-, 65- ja 55-tuumaiset mallit, joissa on sisäänrakennettu soundbar. C71-malli esitellään pohjoismaissa räätälöidyn QLED 800 -mallin kanssa, jotta tekniikkanörttien ja designtietoisten markkinoiden huomio saadaan herätettyä. Se tulee saataville 65-, 55- ja 50- tuumaisena. Kaikissa QLED800-malleissa on Motion Clarity Pro -ominaisuus, joka parantaa kuvan laatua. Ominaisuutta arvostavat ennen kaikkea he, jotka katselevat paljon korkearesoluutioisia urheilulähetyksiä ja pelejä, joissa kuva liikkuu paljon.

- Veitsenterävät kontrastit, syvä musta, autenttiset värit ja upea ääni ovat nykypäivän tärkeitä puhtaan kuvan ominaisuuksista, toteaa Johan Huss, TCL Nordicsin maajohtaja. Olen iloinen ja ylpeä, että me TCL:llä jatkamme edelleen markkina-asemamme rakentamista erikoistuotteilla, jotka ovat erityisen tärkeitä tekniikkatietoisilla markkinoilla kuten Pohjoismaissa. Samaan aikaan olemme onnistuneet asettumaan erittäin saavutettaviin hintoihin. Tämä on yhdistelmä, jonka ajatellaan usein olevan liian hyvää ollakseen totta. Mutta nyt meidän on uskallettava nostaa leuka pystyyn ja todettava, että olemme huomionarvoinen QLED-tekijä, Johan jatkaa.

Hei Google – käynnistä televisio!

Uudessa sarjassa on käytetty maailman johtavaa Quantum Dot -kuvateknologiaa, joka tarjoaa katsojalle mukaansatempaavan TV-elämyksen todella korkealaatuisen kuvasuorituskyvyn ja äänen ansiosta. C81- ja QLED800-sarja, jota tukee Dolby Vision, tarjoaa huomionarvoista kuvan esityskykyä HDR 10+:n avulla 4K-ratkaisussa uskomattomalla valovoimaisuudella, loistavalla kontrastilla, rikkailla väreillä ja hienoilla yksityiskohdilla. Sitä arvostavat niin elokuvanörtit kuin Youtuben katselijatkin. Molemmissa sarjoissa on upea surround-ääni Dolby Atmos -ominaisuuden ansiosta. Lisäksi C81- mallleissa on korkealaatuinen ONKYO-äänijärjestelmä, joka parantaa kokemusta kotona entisestään.

Tietysti molempiin sarjoihin on sisäänrakennettuna uusin Android-käyttöjärjestelmä sekä laajalti hallintamahdollisuuksia käytettävien sovellusten kautta; Google Home ja Google Assistant, far-field - äänenhallintajärjestelmä, Chromecast ja Alexa-yhteensopivuus. Yhdistä TV Alexaan tai Google Homeen ja käynnistä suosikkisarjasi helposti äänikomennolla.

Hienostunut ulkoasu ja säädettävä jalusta

Muotoilussakaan TCL ei ole säästellyt energiaa. Kaikki mallit ovat virtaviivaisia ja erikoiskapeita. Niissä on laadukkaasta metallista valmistettu ulkokuori, joka takaa kestävyyden ja tyylikkyyden. Lisäksi suurimmissa QLED800-malleissa on säädettävä jalusta, jonka ansiosta laajakuva-TV istuu sisustukseen tyylikkäästi.

Tekniset tiedot lyhyesti:

TCL C81

- Quantum Dot -teknologia

- Dolby Vision & Dolby Atmos

- HDR 10+

- Motion Clarity Supreme 100Hz -näyttö (koskee 75–65-tuumaisia vastaanottimia)

- Onkyo Audio

- Far field -äänenhallintajärjestelmä

- Uusin Android-käyttöjärjestelmä

- Koko ruudun näyttö

TCL QLED800

- Quantum Dot -teknologia

- Dolby Vision & Dolby Atmos

- HDR 10+

- Motion Clarity Pro

- Far field -äänenhallintajärjestelmä

- Uusin Android-käyttöjärjestelmä

- Koko ruudun näyttö

- Säädettävä jalusta (koskee 65-55 tuumaisia vastaanottimia)

Saatavuus ja jälleenmyyjät

Uudet televisiomallit saapuvat liikkeisin viikolla 20.

C815 75/65/55 tuumakoon laitteiden ohjevähittäishinnat ovat 1 990, 1 490 ja 1 190 EUR.

QLED800 65/55/50 tuumakoon laitteiden ohjevähittäishinnat ovat 1 290, 990 ja 890 EUR valituilla jälleenmyyjillä.

Lisätietoa: Lue lisää malleista täältä maailmanlaajuisesta lehdistötiedotteesta.

Oletko kiinnostunut tuotetestauksesta?

Testimalli on saatavilla toukokuun puolessa välissä. Ota yhteyttä lehdistövastaavaan (yhteystiedot alla) päästäksesi odotuslistalle.