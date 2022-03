Team Rynkeby -säätiölle uusi Suomen maajohtaja

Tehtävässään qatarilaisen TriClub Dohan kilpailupäällikkönä Lea Koivisto vastasi triathlon-, duathlon- ja aquathlon-kilpailujen järjestämisestä yhdessä paikallisen strategisen yhteistyökumppanin, Qatar Foundationin, kanssa. Samalla hän oli mukana järjestämässä alueen monia muita urheilutapahtumia. Tehtäviin kuului muun muassa sidosryhmien hallinta, kilpailujen operatiivinen johtaminen sekä vapaaehtoisten rekrytoiminen tapahtumiin ja heidän työnsä johtaminen.

Tätä ennen Lea Koivisto työskenteli yli 14 vuotta KONE Corporationissa ja KONE Middle East LLC:ssä, missä hän vastasi Suomen Globaalit Palvelu Innovaatiot -toiminnoista ja Dubaissa Lähi-idän markkinoinit- ja palveluliiketoiminnan johtajana.

Team Rynkebyn uusi Suomen maajohtaja on syntynyt Helsingissä ja asunut useissa eri maissa ympäri maailmaa. Hän on naimisissa ja muuttanut hiljattain takaisin Suomeen, Vantaalle.

Innokkaana pyöräilijänä Lea Koivisto on osallistunut Team Rynkebyhyn jo kaksi kertaa.

”Koronavirustilanteen vuoksi osallistuminen täysipainoisesti joukkueen toimintaan oli hyvin haastavaa kaudella 2019-2020, mutta kaudella 2020–2021 pääsin vihdoin Suomeen ja sain joukkueeltani todella lämpimän vastaanoton. Tour de Finland oli upea kokemus, ja olin ylpeä voidessani kantaa Team Rynkebyn keltapaitaa ja kerätä yhdessä koko joukkueen kanssa varoja vakavasti sairaille lapsille Suomessa. Team Rynkeby on valtavan hieno projekti, jossa yhdistyvät liikunta ja hyväntekeväisyys. Yksittäisten ihmisten, heidän verkostojensa ja koko yhteisön voimin saavutetaan vuosi toisensa jälkeen upeita tuloksia. Minulle on suuri kunnia voida jakaa omaa kokemustani ja osaamistani tämän tärkeän asian hyväksi ja auttaa siten jatkamaan Team Rynkeby -säätiön toiminnan kehittämistä ja kasvattamista Suomessa. Odotan innolla, että pääsen tapaamaan kaikki Suomen joukkueet ja osallistujat sekä koko globaalin verkostomme Pariisissa tulevana kesänä.”

Team Rynkebyn toimitusjohtaja Jørgen HK Jepsen kertoo Suomen uuden maajohtajan rekrytoimisen olleen hyvin mielenkiintoinen prosessi: ”Saimme monia hyviä hakemuksia ja haastattelimme useita henkilöitä. Valinta ei ollut helppo, sillä kiinnostuneiden joukossa oli monia erinomaisia hakijoita, joilla oli vahvaa johtamiskokemusta ja joille myös Team Rynkeby oli hyvin tuttu. Lisäksi on todettava, että monivuotisen maajohtajan Kirsi Pärssisen saappaisiin astuminen on erittäin vaativa tehtävä.Lea Koivisto on juuri sellainen henkilö, jota etsimme: hän tuntee Team Rynkeby -säätiön toiminnan Suomessa ja hänellä on runsaasti työkokemusta kasainvälisistä projekteista sekä vahvaa osaamista markkinointi- ja johtotehtävistä. Olen iloinen päästessäni aloittamaan työt Lean kanssa, ja toivon, että kaikki Suomen joukkueet osallistujineen yhtyvät sanoihini toivottaessani uuden maajohtajan lämpimästi tervetulleeksi.”

Lea Koivisto aloittaa Suomen maajohtajana 19. huhtikuuta 2022, ja Kirsi Pärssinen lopettaa työt Team Rynkeby -säätiössä huhtikuun lopussa. Lopullisia hyvästejä Kirsikään ei kuitenkaan jätä, sillä hän on luvannut lähteä mukaan Pariisin-matkalle tulevana kesänä.

Lisätietoja:

Kirsi Pärssinen, kip@team-rynkeby.com, 050 351 4711