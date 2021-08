Teatteri Jalankulkijan historian ensimmäinen esitys Uni Supermarketista kulttuurikeskus Caisassa

Jaa

Teatteri Jalankulkijan tragikomedia Uni Supermarketista kertoo irrallisuudesta ja sivustakatsojan roolista. Vasta perustetun teatterin ensimmäinen esitys saa ensi-iltansa kulttuurikeskus Caisassa 23.9.2021.

"Oman teatterin perustaminen on ollut pitkäaikainen haave, jonka toteuttaminen alkoi tuntua koulusta valmistumisen jälkeen ajankohtaiselle. Minua viehättää ajatus kiertävästä teatterista, joka tekee esityksiä eri paikkoihin ja eri kokoonpanoilla. Samalla on hienoa, jos pystyy tarjoamaan teatterin tekemisestä kiinnostuneille ihmisille töitä ja tietenkin, yleisöille kiinnostavia ja omalaatuisia näyttämöteoksia", kertoo Uni Supermarketista -näytelmän ohjaaja ja käsikirjoittaja Ian Hannon.

Teatteri Jalankulkijan ensimmäinen näytelmä kertoo tarinan pariskunnasta, joka eräänä iltana istuu kotisohvalla ja katsoo televisiota. Kun loputtomien kanavien ohjelmat käyvät tylsäksi, he päättävät katsoa vanhan supermarketissa kuvaamansa ”kotivideon”.

Mutta mitä tapahtuu, kun katselun aikana oudoksi ja kaoottiseksi käyvä, kodin ulkopuolinen maailma alkaa koputtaa oveen yhä pakottavammin? Mitä kaupungilla oikein tapahtuu?

Absurdin, groteskin, komedian ja tragedian elementeistä ammentava näytelmä kertoo tarinan irrallisuudesta, ravinnosta ja sivustakatsojan roolista. Samalla näytelmä käsittelee näkyvän ja näkymättömän suhdetta maailmassa, jossa vain se mikä näkyy, on olemassa.

Teatteri Jalankulkija on kesällä 2020 perustettu, pääkaupunkiseudulla vaikuttava uusi vapaan kentän toimija. Teatterin on perustanut teatterintekijä ja ohjaaja Ian Hannon, joka toimii myös taiteellisena johtajana ja koollekutsujana. Teatterilla ei ole omaa kiinteää toimitilaa tai jäsenistöä, vaan esityksiä tehdään vaihtuviin paikkoihin ja vaihtuvilla kokoonpanoilla. Jalankulkijan historian ensimmäinen esitys Uni Supermarketista on tehty yhteistyössä kulttuurikeskus Caisan kanssa.

Uni Supermarketista -näytelmän työryhmä on nelihenkinen:

Anna Arola (näyttelijä): 26-vuotias nykyinen helsinkiläinen, joka opiskelee toista vuotta Laajasalon opistossa Näyttelijäntaiteen linjalla. Alkukesän Anna vietti Kolhossa tehden kesäteatteria Halo-kollektiivin ja Vilppulan harrastajateatterin kanssa. Tuossa produktiossa kiteytyi se, mikä Annalle on teatterissa tärkeintä; riemuita ja nauttia yhteisestä leikistä! Kesä antoi energiaa lähteä kohti syksyä ja Caisassa esitettävää produktiota!

Ville Kettunen (näyttelijä): metsä-Espoossa kasvanut 28-vuotias, joka asuu nyt Helsingissä tavoitellen kulttuuri- ja media-alan menestystä. Teatterin tekijänä Ville on myöhäis-syttyjä, mutta teatterista on tullut suhteellisen lyhyessä ajassa tärkeä tapa olla ja ennen kaikkea oppia maailmasta.

Ian Hannon (ohjaaja & käsikirjoittaja): helsinkiläinen 37-vuotias teatterintekijä ja ohjaaja. Ianin tausta on monivuotisessa harrastajateatteritoiminnassa, mistä matka jatkui Teatterikorkeakoulun ohjauksen koulutusohjelmaan vuonna 2013. Koulusta hän valmistui 2018 taiteen maisteriksi ja perusti oman teatterin ammatillista toimintaa varten kesällä 2020.

Henri Nikkilä (äänisuunnittelija): 26-vuotias helsinkiläinen äänisuunnittelija. Hän tekee konemusiikkia artistinimellä Murrettumeri. Hänen töitään ollaan kuvailtu mm. niin, että tuntuu siltä, kun olisi avaruussukkulassa tai kummitusjunassa. Henri on ollut Kellariteatterin jäsen vuodesta 2019 ja opiskelee Teatterikorkeakoulussa äänisuunnittelua.

Uni Supermarketista

Näyttämöllä: Anna Arola ja Ville Kettunen

Käsikirjoitus ja ohjaus: Ian Hannon

Kesto: 1 h 20 min, ei väliaikaa

Ikäsuositus: Ei sovellu alle 13-vuotiaille

Tapahtuman kieli: suomi

Liput: 10/6 €

Esitykset:

23.9. klo 19 (ensi-ilta)

24.9. klo 19

25.9. klo 19

26.9. klo 15

Caisa, Kaikukatu 4 B, Helsinki

www.caisa.fi

------------------------------------------------------

Hyvä toimittaja, tervetuloa ensi-iltaan tai toiseen esitykseen! Saat pressiliput Caisasta kulttuurituottaja Jaana Lindmanilta, jaana.lindman@hel.fi. Varaathan pressilippusi 3 päivää ennen esitystä.