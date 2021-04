Teatterialan Voimavara-palkinto Vaasan kaupunginteatteriin

Jaa

Teatterialan järjestöt jakavat vuosittain palkintoja teatterialalla ansioituneille tekijöille. Teatterialan Ammattilaiset TAM ry:n Voimavara-palkinto myönnettiin Vaasan kaupunginteatterin työntekijälle.

Tänä vuonna teatterialan palkintoja jaettiin yhteensä 19 ja niitä oli jakamassa 11 järjestöä. Voimavara-palkintoja jaettiin poikkeuksellisesti kolme kappaletta korona-ajan poikkeushaasteissa merkittäville työtovereille. Palkinnonsaajan tuli olla henkilö, joka poikkeusoloissakin vahvistaa kaikkien hyvinvointia, tukee ja kannustaa jokaista sekä lujittaa yhteistä työilmapiiriä, on muutosvoimainen ja edistänyt työyhteisön sopeutumista ja toiminut vastuullisena esimerkkinä poikkeusolojen teatteritoiminnassa.

TAM halusi palkintokriteereissään myös nostaa esiin poikkeusaikana tärkeän ihmisten välisen yhteistyön, kommunikointikulttuurin ja vuorovaikutuksen. Yksi Voimavara-palkinnoista myönnettiin tänä vuonna Vaasan kaupunginteatterin tiedottajalle Kristiina Vaalasmaalle.

- Minusta tämä on samalla hieno huomionosoitus koko teatterialan viestintäkentälle. Jokaisessa teatteritalossa on painittu viimeisen vuoden ajan isojen kysymysten äärellä. Erityisesti viestintäosastoilla on jouduttu elämään muutosten keskiössä päivä kerrallaan ja reagoimaan nopealla tahdilla jatkuvasti muuttuvaan tilanteeseen. Tämä vuosi, jos mikä, on osoittanut meille, kuinka tärkeää yhteistyö ja toistemme tukeminen todella on, Vaalasmaa kommentoi.

- Teatteri työpaikkana on usean eri ammattiryhmän muodostama yhteisö. Usein emme huomaa, että näyttämön ympärillä tapahtuu paljon eri ammattilaisten työpanoksella. Isossa työyhteisössä on tärkeää, että tieto kulkee. Myös viestintä teatterin ulkopuolelle on äärimmäisen tärkeää, jotta tavoitamme katsojamme. Meillä on panostettu viestintään viime aikoina ja työ jatkuu innovatiivisen tiedottajamme aktiivisella otteella. Olen äärimmäisen onnellinen Vaalasmaan työpanoksen huomioimisesta. Hän on ollut keskeisessä roolissa poikkeusaikana kertomassa mitä Vaasan kaupunginteatterissa tapahtuu ja mihin olemme matkalla. Sydämestäni onnittelen Kristiina Vaalasmaata, iloitsee teatterinjohtaja Seppo Välinen.

Kaksi muuta Voimavara-palkintoa jaettiin Keski-Uudenmaan Teatterin tuottaja Anette Vihannolle sekä Helsingin kaupunginteatterin myyntineuvottelija Tiina Bergmanille.