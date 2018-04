Teboil-huoltamoilla voi maksaa MobilePaylla

Teboil on ottanut MobilePay-mobiilimaksuratkaisun käyttöön ensimmäisenä huoltoasemaketjuna Suomessa. MobilePay käy nyt maksutapana lähes sadalla Teboil-huoltoasemalla sisällä kassalle maksettaessa.

Käyttäjälle ilmainen MobilePay-maksusovellus toimii kaikkien pankkien korteilla ja lähes kaikilla älypuhelimilla. MobilePay-sovellukseen voi lisäksi liittää Teboilin kanta-asiakaskortin, jolloin korttia ei tarvitse näyttää erikseen, vaan asiakas saa ostoksistaan automaattisesti kaikki kanta-asiakasedut, kuten alennusta polttoaineesta.



”Mobiilimaksaminen yleistyy vauhdilla ja erilaisia maksusovelluksia on markkinoilla lukuisia. MobilePay valikoitui Teboilin kumppaniksi, sillä haluamme tarjota asiakkaillemme ratkaisun, joka on helppokäyttöinen, turvallinen ja pankkiriippumaton”, perustelee Teboilin kaupallinen johtaja Kari-Pekka Manni.



MobilePayn käyttö kovassa kasvussa



Vuodesta 2018 on tulossa MobilePayn läpimurtovuosi Suomessa, iloitsee MobilePayn myynti- ja kumppanuustiimin johtaja Anniina Heinonen.



”Mobiilimaksaminen arkipäiväistyy, kun MobilePaylla voi maksaa yhä useammassa paikassa. Nyt kuluttajat voivat maksaa myös huoltamoilla kätevästi kännykällä. Olemme iloisia, että voimme tarjota Teboilin asiakkaille helpon maksamis- ja kanta-asiakkuusratkaisun heidän puhelimiinsa”, Heinonen sanoo.



Tämän vuoden kolmen ensimmäisten kuukauden aikana MobilePaylle tehtyjen siirtojen määrä nousi 160 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikajaksoon verrattuna. Siirtoja on tehty tänä vuonna yhteensä yli 1,5 miljoonaa kappaletta. Erityisen voimakkaasti kasvavat nyt kuluttajien maksutapahtumat kauppiaille kaupoissa ja verkossa.



”MobilePayn käyttö monipuolistuu kovaa vauhtia. Aiemmin ratkaisu oli Suomessa laajasti käytössä kuluttajien välisissä siirroissa. Nyt kasvavat maksutapahtumat kaupoissa. Viime vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kuluttajien maksut yrityksille oli vain 5 prosenttia maksutapahtumista. Tänä vuonna se on noussut jo 13 prosenttiin”, Heinonen sanoo.



MobilePay irtaantuu tänä vuonna itsenäiseksi yritykseksi Danske Bankista.