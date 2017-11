Ted Bakerin ylelliset laatat vihdoin Suomessa!

Ted Baker rantautuu Suomen sisustusmarkkinoille häikäisevällä A Night on the Tiles –laattamallistollaan. Brittiläisen huippubrändin laattoja saa yksinoikeudella Värisilmästä.

Suositun brittiläisen Ted Bakerin ensimmäinen Suomessa myytävä A Night on the Tiles on huikea kattaus erilaisia laattoja: Mallistossa muun muassa imitoidaan puupintoja ja leikitellään kuvioilla, jotka vaihtelevat geometrisistä viidakkohenkisiin. Ja kyllä, mukana on myös Ted Bakerin vaatteista tuttuja kuoseja!

Ted Bakerin vaatteiden saaman suopean vastaanoton myötä Ted päättikin tuoda myös sisustuslaattansa Suomen markkinoille.

”Ted Bakerin laattoja saa vuodenvaihteeseen asti ainoastaan Värisilmä Helsingistä. Ensi vuoden puolella ne tulevat myös Espoon, Vantaan, Loimaan, Rovaniemen ja Oulun Värisilmä Color Cafe –liikkeisiin”, kertoo valikoimapäällikkö Tiina Hakola Värisilmästä.

Osaaminen laatoissa ja sisustuksessa vakuutti

Ted Bakerin kumppanivalinnan perusteina oli muun muassa Värisilmän vahva kokemus laattabisneksestä sekä ensiluokkainen osaaminen sisustusneuvonnassa ja –suunnittelussa. Lisäksi Värisilmän tapa luoda suhde asiakkaisiin miellytti Ted Bakeria.

”Värisilmä luo yhteyksiä asiakkaisiinsa ja sitouttaa heitä tarjoamalla heille huolella valikoidun malliston korkealaatuisia laattoja täyden palvelun liikkeissä. On helppo nähdä Tedin ja Värisilmän identiteeteissä ja arvoissa selkeitä yhtäläisyyksiä.”

Laatoissa Tedin hienostunut yksityiskohtien taju yhdistyy hänen arvostukseensa tyylikkäitä ja laadukkaita laattoja kohtaan. Kaikki malliston kuosit on suunniteltu rakkaudella, tekemään taloista koteja. Ted Bakerin laatat valmistaa perinteikäs British Ceramic Tiles.

”Ihmiset haluavat tehdä kotiinsa valintoja, jotka ovat toisaalta ajanmukaisia juuri nyt, mutta ovat kuitenkin pitkäikäisiä. Ted Bakerin laatoilla nämä ovat yhdistettävissä: Niillä voi luoda sisustuksen, joka kestää aikaa ja säilyttää samalla trendikkään ilmeensä”, sanoo British Ceramic Tilesin Head of Design Claire O’Brien.

