Tee makumatka maalle Lähiruokapäivänä 10. syyskuuta 2022!

Lähiruokapäivään on ilmoittautunut mukaan jo 214 kohdetta. Joukko on ilahduttavan laaja: mukana on niin perinteisiä ruoantuottajia kuin muitakin maaseudun toimijoita, kuten matkailu- ja elämysyrityksiä, elintarvikkeiden jatkojalostajia sekä maaseudun yhdistyksiä. Tänä vuonna tapahtumaan osallistuvat tilat ja yritykset löydät helpoiten verkkosivuiltamme osoitteesta: www.lähiruokapäivä.fi

Löydät verkkosivuiltamme ”Hae järjestäjiä” -välilehdeltä kartan sekä hakukoneen, jonka avulla voit etsiä mukaan ilmoittautuneita kohteita esimerkiksi sijainnin tai myytävien tuotteiden kategorioiden avulla. Kurkkaa siis ilmoittautuneet kohteet verkkosivuiltamme, suunnittele mieluisesi Lähiruokapäivän reitti ja suuntaa syyskuussa makumatkalle maalle!

Lähiruokapäivä on oikea maaseudun avointen ovien tapahtuma. Ota siis Lähiruokapäivä seurantaan myös sosiaalisessa mediassa sekä nappaa parhaat vinkit sekä kohdesuositukset Facebookissa ja Instagramissa (@lahiruokapaiva). Tervetuloa viettämään kanssamme koko Suomen juhlapäivää, joka on omistettu kotimaiselle ruoantuotannolle ja maaseudulle!

Mikä on Lähiruokapäivä?

Lähiruokapäivän aikana voit tutustua maaseudun toimijoihin “pintaa syvemmältä” sekä ostaa tuoreita raaka-aineita tai valmiiksi jalostettuja tuotteita suoraan tekijöiltä itseltään. Moni osallistuva yritys antaa myös kävijöille mahdollisuuden tutustua paikan eläimiin, koneisiin ja pihapiiriin.

Valtakunnallisen Lähiruokapäivän avajaistapahtuma järjestetään tänä vuonna Kangasalla Raudanmaalla. Avajaistapahtuman teemana on Tulevaisuuden ruuantuottajat ja tapahtumapäivänä pääsemme nauttimaan juhlapuheenvuoroista, musiikkiesityksistä sekä makunystyröitä kihelmöivistä lähiruokaelämyksistä!

Tervetuloa Raudanmaan kylätalolle ja Lastenmaatila Pikkupihaan klo 9 alkaen osoitteeseen Ponsantie 1269, 36340 Tohkala. Lue lisää avajaistapahtumasta verkkosivuiltamme ”Avajaistapahtuma” -välilehdeltä.

Lisätietoja:

Heidi Kohtala, Maaseutuverkostopalvelut, heidi.kohtala@ruokavirasto.fi , 050 572 3368