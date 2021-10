“Tee sellaista ruokaa, mitä ihmiset haluavat syödä” – Suomalainen kahvilaketju Arnolds täyttää lauantaina 30 vuotta

− Halusin ratkaista, miten voisi yhdistää huippuravintoloista tutun laatuun perustuvan Michelin-tähtiajattelun pikaruuan kuluttajaystävällisyyteen. Donitsit tuntuivat vaihtoehdoista suomalaisille tutummilta, olihan meillä pitkät perinteet berliininmunkkien ja munkkipossujen kanssa. Päätin, että tehdään siis donitseja parhaista raaka-aineista ja sillä tiellä ollaan edelleen, Laurila kertoo.

Turun Hansakorttelista vuonna 1991 aloittaneella Arnoldsilla on tällä hetkellä yhteensä 27 kahvilaa ja lisäksi Arnoldsin donitseja saa 62 ABC-liikennemyymälästä.

Yrityksen taustajoukoissa vaikuttaa Suomen ravintola-alan huippuammattilaisia, ja Arnoldsin reseptiikan takana on toiminut mm. Vuoden kokki -voittaja ja Bocuse D’or -kilpailija, keittiömestari Petteri Luoto. Raaka-aineiden ja tuotteiden tuoreus ja laatu on ollut koko toiminnan lähtökohta. Donitsien suklaakuorrutus tehdään aidosta belgialaisesta suklaasta, ja jokainen donitsi paistetaan, täytetään, kuorrutetaan ja koristellaan käsityönä paikan päällä.

− Moni luulee edelleen, että Arnolds on kansainvälinen ketju, vaikka omistuksemme on 100 % kotimainen. Emme toki ole itse olleet juuri kertomassa tätä itsestämme, kun on keskitytty tekemään niitä hyviä donitseja, Laurila naurahtaa.

Arnolds-yrittäjiä jo toisessa sukupolvessa

Arnolds-kahvilat ovat aina paikallisen yrittäjän vetämiä. Franchising-mallin mukaan yrittäjä saa toimintaan perusteellisen koulutuksen ja liiketoiminnan tuen mm. markkinoinnin ja raportoinnin osalta.

− Sanon aina, että tämä on fantastinen yrittäjäkoulu, joka tarjoaa tosi hyvät mahdollisuudet tulevaisuuteen. Moni aloittava yrittäjä kertoo, että aluksi jännittää, mutta kertoo yllättyneensä, kuinka helposti toiminta alkaakin sitten sujua, Laurila kertoo.

Pisimmät urat Arnolds-yrittäjänä ovatkin jatkuneet vuosikymmeniä.

− Olemme päässeet todistamaan kahviloissamme jopa sukupolvenvaihdoksia, kun eläköityvien yrittäjien jälkikasvu on siirtynyt toimipisteiden johtoon. Juhlavuoden suurin kiitos kuuluukin jokaiselle Arnolds-yrittäjälle, Laurila sanoo.

Kasvua uusilla avauksilla

Korona on vaikuttanut ravintola-alaan merkittävästi, mutta Arnoldsilla pandemia-aika on mennyt Laurilan mukaan kohtalaisesti. Sitä ennen liiketoiminta on kasvanut tasaisesti ja esimerkiksi laajentuminen ABC-liikenneasemille mahdollisti tuotteiden tarjoamisen paikkakunnille, joille kahvilan avaaminen olisi ollut muuten haastavaa. Tulevaisuuteen suhtaudutaan ehdottoman positiivisesti.

− Tavoitteenamme on jatkaa kasvua Suomessa. Tarkkailemme parhaillaan etenkin mahdollisuuksia tuoda tuotteita vähittäiskaupan puolelle. Isolla osalla suomalaisista on suhde Arnoldsiin: esimerkiksi perheen yhteinen viikonloppuherkuttelu tai perinteeksi muodostunut bagel-lounas kauppakierroksella. Olisi hulluutta olla syventämättä tätä suhdetta, Laurila toteaa.

Juhlavuoden kunniaksi suomalaiset saivat äänestää donitseihin juhlavuoden makuja. Voittajamaku, Banoffee, tulee myyntiin maanantaina 11.10.2021.





Tiesitkö, että

Ensimmäinen Arnolds-kahvila avattiin Turun Hansakortteliin vuonna 1991.

Tällä hetkellä Arnolds-kahviloita on Suomessa 27.

Ystävänpäivä on Suomen suosituin donitsipäivä, jolloin makeita herkkuja myydään lähes 30 000 kpl. Arnoldsin omissa kahviloissa Suomessa syödään noin 2,6 miljoonaa donitsia vuodessa.

Myydyin donitsi kautta aikain on Kinuski Original. Kyseinen tuote haukkaa donitsien kokonaiskappalemyynnistä vuosittain tasaisesti 15 %.

Täytettyjä bageleita on myyty Arnoldissa keväästä 2001 ja suolaiset tuotteet kasvattavat tasaisesti suosiotaan.

Tällä hetkellä kaukaisimmat Arnoldsin pop-up donitsikahvilat toimivat Tokiossa, Japanissa.

Kolme neljästä suomalaisesta tuntee Arnoldsin* (Pikaruoka- ja kahvilaketjut 2019 -tutkimus, Taloustutkimus). “Nykyajan ruuhkavuosien eläjät ovat päässeet omien vanhempiensa kanssa lapsuudessaan Arnoldsin aitojen donitsien makuun ja vieneet perinteitä eteenpäin seuraavallekin sukupolvelle”, Laurila kertoo.

