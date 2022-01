Tee unelmasi todeksi

Valon vuosi (Viisas Elämä, 2021) on inpiraatio- ja työkirja erityisesti naisille, jotka ovat valmiita aloittamaan matkan kohti unelmaelämää. Askel askeleelta Karita Aaltonen ja Kaie Hakonen näyttävät, miten uudet terveelliset elämäntavat otetaan lempeydellä osaksi arkea. Teos kertoo muun muassa, mistä tietää, että on oikealla polulla, mikä ero on hyvinvoinnilla ja hyvinvointiähkyllä ja miten saada yhteys itseensä. Valon vuosi auttaa kirkastamaan omia unelmia ja saamaan hyvinvoinnista elämäntavan, josta ei ole enää paluuta vanhaan. Ei enää puskemista, vaan lempeyttä ja rakkautta itseä kohtaan!

Karita Aaltonen on hyvinvointivalmentaja, joogaopettaja ja juontaja, rakastettu luennoitsija ja kouluttaja, joka vetää matkoja ja joogaretriittejä ympäri maailmaan. Hänen elämäntehtävänsä on auttaa myös muita elämään omien arvojen mukaista, täyttä elämää. Karitan kutsumus hyvinvointia kohtaan heräsi hänen saatuaan vuonna 2012 elinaikaa kahdesta kuukaudesta vuoteen. Hän kuitenkin selvisi parantumattomana pidetystä syövästä. Häneltä on aikaisemmin ilmestyneet kirjat Uskalla parantua – Uskomaton tositarina toivosta ja mielen voimasta (Viisas Elämä, 2007) sekä Valoa lautasella yhdessä Kaien kanssa (Viisas Elämä, 2020).

Kaie Hakonen on kirjailija, hyvinvointikouluttaja ja puhtaan, terveellisen ravinnon lähettiläs, Mehustuksen ja Smoothien SM-kisojen voittaja, rentoutusohjaaja ja inspiroija. Viisi vuotta sitten hän oli loppuun uupunut ja sairastui myös fyysisesti. Ravinnosta, psykoterapiasta ja täydentävistä hoidoista tuli tärkeitä osia Kaien parantumistarinassa. Hakoselta on aikaisemmin ilmestyneet vironkieliset Koogiga Pao (Hea Lugu, 2018), Brants. Puhtad maitsed ja rõõm koos söömisest (Hea Lugu, 2019) sekä hänen ja Karitan yhteinen teos Valoa lautasella (Viisas Elämä, 2020).