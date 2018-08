Teemahoivakodissa lähihoitaja pääsee toteuttamaan taiteellista puoltaan

Anna-Mari Uskin lapsuutta ja nuoruutta väritti taiteellisuus. Taide on pysynyt tärkeässä roolissa myös aikuisiällä.



- Isän puolelta kaikki piirtävät, mutta molemmat vanhempani ovat taiteellisesti lahjakkaita. Katselin 5-vuotiaana äitiä, tätiä ja mummoja neulomassa ja isää sukulaisineen piirtämässä. Päätin silloin, että minäkin haluan neuloa ja piirtää, sanoo Anna-Mari Uski.



Siitä lähtien on Anna-Mari piirtänyt, maalannut ja tehnyt käsitöitä, mutta taide elättää vain harvan Suomessa, joten Anna-Marillakin on päivätyö, jonka hän nimeää toiseksi kutsumuksekseen.



- Tykkään äiti-hahmona hoitaa ihmisiä. Minulla on ollut aina vähän hoivavietti. Saan hyvän mielen, kun kiitetään ja tiedän tehneeni työni hyvin, kertoo Uski.



Pian kolme vuotta lähihoitajana vanhusten parissa työskennellyt Anna-Mari siirtyi Attendo Marsalkanhoviin Mikkeliin, kun kulttuuri- ja taidepainotteinen hoivakoti avattiin loppukeväästä. Teemakoti on ollut mieluisa työpaikka.



- Meillä on rento ja yhteisöllinen ilmapiiri. Olemme avoimia ja hyvällä tavalla suoria toisillemme, kertoo Uski.



Tulossa palkitun taiteilijan Vappu Rossin taidepäivä hoivakotiin



Attendo Marsalkanhovissa Anna-Mari pääsee toteuttamaan myös taiteellista puoltaan. Suunnitteilla on erilaisia tapahtumia syksyyn. Teemaa on nivottu niin hoivakodin arkeen kuin sisustukseen.



Hoivakodissa on esiintynyt ammattimuusikoita, ja palkittu kuvataiteilija Vappu Rossi on tulossa 18.–19. elokuuta pitämään taideviikonloppua Marsalkanhoviin. Seuraavana viikonloppuna Rossi pitää taidepajan Joensuussa Kulttuuri ja Taide -teemaisessa Attendon hoivakodissa. Rossin taidepajassa nautitaan ammattitaiteilijan työnäytteistä ja opetuksesta ja päästään itse maalaamaan niin senioreiden kuin lasten toimesta. Taidenautinnon lisäksi tapahtuman tavoite on yhdistää sukujen useammat ikäpolvet. Lopuksi teoksista järjestetään näyttely hoivakodissa taidekahvien kera.



- Odotan innolla Vappu Rossia meille. Hienoa, että tällaisia tilaisuuksia järjestetään, sanoo Anna-Mari Uski.



Taide ilahduttamisen muoto



Taiteilijana Anna-Mari on itseoppinut, mutta hionut teini-iässä taitojaan kansalaisopiston tekniikkakursseilla. Omia maalauksia on ollut esillä Mikkelin Taideyhdistyksen näyttelyssä. Pääasiassa Anna-Mari tekee töitä lahjoiksi.



- Minulle taide on ilahduttamisen muoto. Sanallisesti on välillä vaikea kuvata, että välitän. Maalaaminen, piirtäminen ja käsityöt ovat minun tapani kertoa, että olet tärkeä ja välitän sinusta, kertoo Uski.



Kylli-täti lapsuuden esikuva



Lapsuudestaan Anna-Mari muistaa hyvin Kylli-tädin maalauksineen. Silloin Uski nauliutui takuuvarmasti television ääreen.



- Samantyyppistä mallia voisi hyvin toteuttaa ikäihmisille eli tuoda heille tärkeitä asioita maalausten ja kertomusten voimin esiin täällä hoivakodissa, innostuu Anna-Mari.



Voi olla, että ennen tätä Anna-Mari ilahduttaa Attendo Marsalkanhovissa maalauskahvien kera. Silloin viimeistellään Anna-Marin omaa maalausta tai aloitetaan kokonaan uusi ikäihmisten toiveiden mukainen työ. Näin samassa paikassa toteutuu kaksi Anna-Marille tärkeää asiaa, taiteen tekeminen ja ikäihmisten ilahduttaminen.



Attendolla on Suomessa 18 teemahoivakotia ja uusia rakenteilla. Teemakodeissa ammattihoitajat pääsevät toteuttamaan muita heille läheisiä asioita hoivakotien viriketoiminnan kautta. Kulttuuri ja Taide -teeman lisäksi on Ulkoilu ja Puutarha -teemaisia hoivakoteja, joissa on keskitytty pihaistutusten hoitoon ja puutarhoihin on hankittu lemmikkikaneja kanilaan.