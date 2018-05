Teemapäivät tahdittavat Naantalin Muumikesää

Laulua, tanssia, halauksia ja herkuttelua – niistä on Muumikesä 2018 tehty. Naantalin Muumimaailma avaa porttinsa 9.6.2018 kello 10. Tänä vuonna Muumimaailman kesä rytmittyy teemapäivien ympärille. Tarjolla on satumaisia elämyksiä aina vaarattomasta juhannuksesta Muumipeikon synttärijuhliin.

Kesän aurinkoisin teemapuisto on uudistanut ohjelmatarjontaansa. Kesä-elokuussa Muumimaailmassa on luvassa muumimaisen monipuolisia teemapäiviä, jolloin tarjolla on ainutlaatuisia elämyksiä ja uudenlaisia Muumikokemuksia.

”Haluamme tarjota vieraillemme tänä kesänä perinteisten satukohteiden lisäksi jotain aivan uutta. Juhannuksesta elokuun loppuun ajoittuvat teemapäivät rytmittävät kesää ja tarjoavat uudenlaisia elämyksiä Muumifaneille”, kertoo Muumimaailman markkinointijohtaja Ann-Karin Koskinen.

Kesän 2018 teemapäivät:

22.–23.6. Muumit ja vaaraton juhannus

13.–14.7. Muumit ja Näkymätön lapsi

7.8. Unikeonpäivä

4.–5.8. Viitottu ja kuvitettu viikonloppu

7.8. Muumipeikon syntymäpäivä

26.8. Syksy saapuu Muumilaaksoon

Tarkka ohjelma: https://www.muumimaailma.fi/kesa/tapahtumakalenteri

Muumimaailmassa nähdään tuttuun tapaan myös päivittäisiä teatteriesityksiä. Muumiteatterissa lauletaan Suuren Muumien Toivelaulukirjan sävelissä ja ihastellaan Muumipeikko ja maailman viimeinen lohikäärme -näytelmää.

Lisäksi pikkuväki voi kuunnella tarinoita Nuuskamuikkusen teltalla, askarrella Muumikirppuja Hosulin ja Sosulin Purkilla tai uittaa veneitä koskessa. Eikä sovi unohtaa jokavuotista vetonaulaa – kohtaamista iki-ihanien Muumihahmojen kanssa! Puuhailujen välissä tulee väistämättä nälkä. Kurnivia vatsoja ravitaan tänä kesänä entistä monipuolisemmin, kun ravintolatarjontaa täydentävät Niiskun Perunatehdas sekä Smoothie-baari.

Muumimaailma on avoinna joka päivä 9.6.–26.8.2018. Liput Muumimaailmaan voi ostaa etukäteen edullisemmin verkosta: www.lippukone.muumimaailma.fi

HUOM! Media on tervetullut Muumimaailmaan koko kesän pressikortilla.

Lisätiedot ja kuvapyynnöt: Ann-KarinKoskinen: ann-karin.koskinen@muumimaailma.fi tai 040 590 0701 sekä www.muumimaailma.fi