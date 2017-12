Teemu Hankamäki Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtajaksi

Neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN valitsi syyskokouksessaan uuden hallituksen kaudelle 2018-2019. Puheenjohtajaksi valittiin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki Tekniikan akateemiset TEKistä.

Hänellä on pitkä kokemus korkeakoulutettujen työmarkkinaedunvalvonnasta ja viimeisen kolmen vuoden aikana hän on toiminut myös YTN:n pääsihteerinä oman toimensa ohella.



- Puheenjohtajana haluan vaikuttaa osaltani siihen, että YTN on tunnettu ja vaikuttava työmarkkinajärjestö, sanoo Hankamäki. - Ensimmäisenä tehtävänä on kuitenkin varmistaa meneillään olevan työehtosopimuskierroksen loppuun saattaminen ylempien toimihenkilöiden kannalta menestyksellisesti, Hankamäki jatkaa.



Ylempien toimihenkilöiden osalta uusia työehtosopimuksia on syksyn mittaan solmittu muun muassa teknologiateollisuuteen, kemianteollisuuteen, suunnittelu- ja konsulttialalle sekä arkkitehtisuunnittelualalle. Neuvottelut ovat kesken rahoitusalalla, jossa parhaillaan on myös voimassa ylityökielto. Muutamilla sopimusaloilla, kuten energiateollisuudessa, neuvotteluja käydään alkuvuodesta.



- Sopimustoiminnan hyöty näkyy jäsenille konkreettisesti palkankorotusten muodossa, vaikka ne ovatkin viime vuosina olleet varsin maltilliset. Ensi vuoden aikana katseet on käännettävä jo vuoden 2019 palkkaneuvotteluihin, Hankamäki sanoo. - Työsarkaa riittää myös niin sanotuilla sopimuksettomilla aloilla, sillä huomattavalla osalla ylemmistä toimihenkilöistä ei ole työehtosopimusta ollenkaan. Näin on esimerkiksi metsäteollisuudessa, kaupan alalla sekä elintarvike- ja rakennusteollisuudessa, muistuttaa Hankamäki.



YTN:n varapuheenjohtajina jatkavat Insinööriliitto IL:n puheenjohtaja Samu Salo, Tradenomiliitto TRALin toiminnanjohtaja Mika Varjonen ja Suomen Ekonomien neuvottelujohtaja Riku Salokannel.



Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Tuula Aaltola (TEK), Ari Anttila (TEK), Anu Aspiala (YTY), Kosti Hyyppä (Ekonomit), Marko Klapuri (IL), Lasse Laurikainen (IL), Salla Luomanmäki (Akavan erityisalat), Mikko Salo (Vakava) sekä Jore Tilander (SLML).



Lisätiedot:

Teemu Hankamäki, puheenjohtaja 1.1.2018 alkaen

p. 040 709 6681