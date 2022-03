Teemu Laajasalo julkaisee kirjan koronapandemian kokemuksista – mukana useita tunnettuja kirjoittajia, mm. Mika Aaltola ja Iina Kuustonen

Kirjapajan kustannusohjelmassa on monipuolisia ja moderneja tietokirjoja elämäntaidon, hyvinvoinnin, kulttuurin, kasvatuksen ja yhteiskunnan aloilta. Tuotannossamme on edustettuna myös maailmankatsomuksellinen, hengellinen ja teologinen kirjallisuus ja kirkolliset kirjat. Kirjapaja on kustantanut kirjoja jo vuodesta 1942.