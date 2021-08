Teemu Laurell haluaa nostaa kebabin korkeammalle jalustalle - uusi ravintola Holy Døner avattu Helsinkiin

Jaa

Useasta TV-ohjelmasta ja mm. ravintola Shelteristä tunnettu ravintoloitsija Teemu Laurell on avannut uuden döner-ravintolan Helsinkiin. Perinteisiin suomalaisiin kebab-ravintoloihin verrattuna Holy Døner tekee selvän pesäeron muihin brändillään ja leikittelevällä ruoallaan. Laurellin mukaan kebab nähdään aivan syyttä pelkästään myöhäisillan ja krapulapäivän ruokana.

- Nyt on aika esitellä korkealaatuinen döner suomalaisille. Döner on erinomaista ruokaa, joka sopii päivän jokaiseen hetkeen. Se on suorastaan taivaallista, ravintoloitsija Laurell kertoo. Tämä näkyy vahvasti uuden ravintolan brändissä, jossa döner kuvataan pyhänä ja taivaallisena hahmona, eräänlaisena pikaruoan vapahtajana.

Laurell on tunnettu aiemmin varsinkin fine dining -ravintoloiden parista ja miehen ensimmäinen ruokakirja, Teemun pöydässä (Otava 2021), ilmestyi juuri. Laurell kertoo haaveilleensa jo pitkään työskentelystä rennomman ruoan parissa ja onkin äärimmäisen innoissaan, kun mahdollisuus pitkäaikaisen unelman toteuttamiseen avautui Holy Dønerin muodossa.

- Korona on tehnyt jo tarpeeksi tuhojaan ravintola-alalle. Nyt on aika iskeä vastaan, Laurell uhkuu.

Holy Døner ei tyydy päivittämään ainoastaan Suomen kebab-ravintolakulttuuria, vaan se näkee uudistamista koko pikaruokaloiden perinteisessä konseptissa. Laurell ja muu Holy Dønerin tiimi nostaakin usein sivuosaan jäävän jälkiruoan dönerin rinnalle pyhään kokonaisuuteen. Ravintolan asiakkaat pääsevät nautiskelemaan ruoka-annosten lisäksi itse tehtyä gelatoa.

Uudessa ravintolassa ovat mukana myös ravintola Gaijinissa, Boulevard Socialissa ja Shelterissä keittiömestarina toiminut Erol Özdemir sekä aiemmin mm. Ropo Capitalin johtoryhmässä työskennellyt Sami Pyylampi, joka toimii Holy Dønerin toimitusjohtajana.

Holy Døner on avattu Helsinkiin osoitteeseen Uudenmaankatu 9.