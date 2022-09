Teersalon yhteysalusliikenteen laiturin rakennustyöt alkavat Naantalissa

Varsinais-Suomen ELY-keskus laskee nopeusrajoitusta kantatiellä 43 Laitilan ja Uudenkaupungin välillä 31.8.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Kantatiellä 43 välillä Kalanti-Kodjala on kahdella tieosuudella nopeusrajoitus 100 km/h. Varsinais-Suomen ELY-keskus laskee kyseiset nopeusrajoitukset 80 km:iin/h. Nopeusrajoitukset lasketaan puutteellisten näkemien sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden vuoksi. Näkemävaatimukset eivät täyty tiellä 100 km/h nopeudella. Tien pientareet ovat erittäin kapeat ja reunaviivoissa on täristävät jyrsinnät. Näin Kalannin ja Kodjalan välisellä tieosuudella ei ole jatkossa enää 100 km/h nopeusrajoituksia, vaan suurin sallittu nopeus on 80 km/h. Nopeusrajoitusmuutokset tulevat voimaan heti kun nopeusrajoitusmerkit on asetettu maastoon.