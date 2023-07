Tehdasseisokit: uudet ratkaisut vastauksena ruokahuollon haasteisiin

Seisokkiruokailun haasteet ja tarpeiden vaihtelu

Seisokkien yhteydessä järjestettävään ruokatarjoiluun erikoistunut ravintolapäällikkö Piia Lyijynen ISS Palveluilta kertoo, että tehtaiden tarpeet vaihtelevat monesti. Neljässä seisokkiruokailukokonaisuudessa mukana ollut ammattilainen kertoo, että pienimmissä tehtaissa riittää keittiölaitteiden ja henkilöresurssien lisääminen, mutta suurimmissa tarvitaan järeät valmistautuminen:

– Kaikilla tehtailla tulee seisokkeja. Joskus ruokailun mahdollistaminen voi olla todella haasteellista. Suurempi toteutus tarvitsee osakseen paljon joustavuutta, nopeutta ja tehokkuutta. Tehdasympäristö on alueena haastava, sillä se on esimerkiksi suljettu alue, johon kaikilla ei ole pääsyä puuttuvien kulkulupien takia. Tarpeet ovat lyhytaikaisia, eli puhutaan parista viikosta pariin kuukauteen.

Lyijynen on sitä mieltä, että Contyn tarjoama ratkaisu erottuu edukseen:

– Se on hyvä ja nopea lisäkeittiö, joka on käyttövalmis, kun kytkee sähköt ja vedet. Sen saa halutulle paikalle. Volyymia saadaan nopeasti.

Kokeneiden ammattilaisten merkitys seisokkiruokailun suunnittelussa ja toteutuksessa

Tehdasseisokkiruokailun järjestäminen vaatii Lyijysen mukaan suunnittelun ja toteutuksen kannalta kokeneita ammattilaisia.

– Voidaan tarvita äkillisesti ja lyhytaikaisesti ehkä jopa kokonainen keittiö tai kylmätilaa. Contyn tarjoama ratkaisu todella helpottaa ja vähentää erikoistilanteisiin liittyvää stressiä. Konttiratkaisu taipuu jopa jakelukeittiöksi ja nopealla aikataululla. Mikäli ruokaa joudutaan kuljettamaan, se vaikeuttaa asioita ja on fyysisesti rankkaa. Jos keittiö saadaan halutulle paikalle ja ruokailijoita on esimerkiksi joitakin satoja, ruokaa ei tarvitse erikseen kuljettaa, kun kaikki on lähellä.

Modulaariset keittiöratkaisut teollisuusympäristössä

Contyn modulaariset ja joustavat keittiöratkaisut mahdollistavat ruokailujen sujuvuuden haasteellisissa olosuhteissa. Lyijynen kuvailee esimerkkitilannetta:

– Mikäli seisokkiin saadaan paikalle esimerkiksi Contyn tarjoama rekkakeittiö, vältytään siltä, että ruoka seisoo pitkän aikaa lämpölaatikoissa. Rekkakeittiö on tehdasalueella todella käytännöllinen. Sen yhteyteen saa telttaravintolan, ja kun kokki on lähellä, se parantaa ruuan laatua ja jaksottamisen mahdollisuuksia.

Ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus seisokkiruokailussa

Ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus ovat tärkeitä arvoja Contylle. Lyijynen kertoo:

– Kun kokonaisuus on hallittavissa ja kaikki löytyy läheltä, hävikkiä syntyy vähemmän. Mikäli ruokaa jäähdyttää kylmäkonttiin, linjastoa voi täyttää kylmätilasta käsin pienentämällä hävikkiä entisestään. Lounaan lopussa voi optimoida tarjolla olevan ruuan määrän. Kokonaisuus toimii kuin kyseessä olisi perinteinen ravintolakeittiö.

Jatkuva oppiminen ja trendien muutos seisokkiruokailussa

Lyijynen kertoo, että jokaisen tehdasseisokkiruokailun järjestämisen jälkeen oppii uusia asioita ja usein tulee pohdittua,mitä olisi voinut tehdä toisella tavalla:

– Maailma on muuttunut, ja vaikka olisi pitkään tehnyt seisokkeja, niin trendit vaihtelevat. Ennen aamiaiseksi maistui sämpylä ja kahvi. Nyt toivotaan puuroa ja kahvia. Limut ja makeiset nostavat verensokerin tarvittaessa tiukkoihin suorituksiin, ja proteiinituotteet ovat myös tällä hetkellä suosiossa. Ei kannata jäädä ajatukseen, että jokainen kerta olisi aina samanlainen.

Seisokkien vaikutus paikkakuntien majoitus- ja ravitsemuspalveluihin

Varsinkin pienten paikkakuntien majoitus- ja ravitsemuspalvelut saavat merkittävän piristysruiskeen seisokkien aikana. Lyijysen mukaan poikkeustilanne näkyy monesti esimerkiksi lähialueen kahviloissa ja hotelleissa:

– Niissä on enemmän kävijöitä ja vierailijoita. Pienellä paikkakunnalla saattaa esiintyä aamuisin ja lounasaikaan myös ruuhkaa. Väkimäärä lisääntyy, ja se näkyy myös tiimissämme, jonka koko saattaa väliaikaisesti tuplaantua.

Tehokkaan ruokahuollon merkitys tehdastyöntekijöiden hyvinvoinnille ja työteholle

Tehdasseisokkien aikana sujuvan ja tehokkaan ruokahuollon järjestäminen on tärkeää tehdastyöntekijöiden hyvinvoinnin ja työtehon kannalta. Conty on sitoutunut tarjoamaan ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa, kehittämällä innovatiivisia, energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä keittiöinfrastruktuuriratkaisuja.