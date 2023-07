Tehoa tekoälystä pk-yrityksille -opas nyt saatavilla englanniksi laajemmalle EU-yleisölle

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on julkaissut Tehoa tekoälystä pk-yrityksille -oppaan englanninkielisen version Empowering SMEs with AI. Opas kuvaa askel askeleelta ohjeita tekoälyratkaisujen toteuttamiseksi liiketoiminnan kehittämiseen, sisäisten prosessien parantamiseen sekä tuote- ja palveluinnovaatioihin.

Opas tarjoaa tekoälyn esimerkkiratkaisuja ja yritysten kokemuksia, tietoa ja ymmärrystä tekoälystä sekä työkaluja yritysten tekoälyn käyttöönoton tueksi.

– Tekoälykentän navigointi on monelle pk-yritykselle uusi asia, mutta samaan aikaan tekoäly on täynnä potentiaalia. Oppaan avulla tavoitteemme on tehdä tekoälystä vähemmän mystinen asia ja mahdollistaa yritysten kasvu tekoälyn avulla, kiteyttää Haaga-Helian vanhempi tutkija, AI-TIE-hankkeen projektipäällikkö Anna Lahtinen, joka on toinen oppaan toimittajista.

Anna Lahtisen ja Iris Humalan toimittama opas on kokoelma oivalluksia liike-elämästä ja eri toimintaympäristöistä. Se on suunnattu erityisesti yrittäjille, yrityksen johtohenkilöille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tekoälyn strategisesta soveltamisesta pk-yritysten sektorilla.

Tehoa tekoälystä pk-yrityksille -opas ja sen englanninkielinen versio Empowering SMEs with AI ovat saatavilla maksutta. Oppaat ovat ladattavissa Haaga-Helian verkkosivuilta.

AI-TIE-hanke

Opas on julkaistu osana Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille - eli AI-TIE -hanketta. Haaga-Helian ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta, ja se toteutetaan yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun ja laajan kumppaniverkoston kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (REACT-EU) ja Uudenmaan liitto. Lisäksi AI-TIE Etelä-Suomi -sisarhanke sai rahoitusta Kymenlaakson liitolta. Lisätietoja saat osoitteesta www.aistories.fi.