Tehohydro laajentaa toiminta-aluettaan yrityskaupalla

Tehohydron toimitusjohtaja Teemu Nurmi kertoo, että Tehohydron ja Jforce Engineeringin asiakkaat hyötyvät yrityskaupasta. Kaupan myötä Tehohydro on entistä laaja-alaisempi kumppani hydrauliikan ja pneumatiikan ammattilaisille. Tehohydron tuote- ja palveluvalikoima kasvaa hydrauliikan ja pneumatiikan osalta merkittävästi, kuten myös alan laitteiden ja työkalujen maahantuonti.

– Asiakkaamme saavat laajemman palvelu- ja materiaalikattauksen sekä uudisprojekteihin lisää ammattitaitoa ja osaamista. Myös logistiikka paranee entisestään, ja sen ansiosta nopeat toimitukset sekä paikallisuus tuovat asiakkaillemme kustannussäästöä, Nurmi sanoo.

Tehohydron strategiana on pitkään ollut hallittu orgaaninen kasvu. Tehohydron liikevaihdosta yli puolet muodostuu Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueelta, loput muualta Suomesta ja Euroopasta. Luonnollisena jatkumona kasvulle on yritysosto, joka laajentaa yhtiön toiminta-aluetta entisestään.

– Yrityskaupan myötä Tehohydron toiminta-alue kattaa nyt laajemmalti Suomea ja Eurooppaa, Nurmi kertoo tyytyväisenä.

Kaupan myötä kaikki Jforce Engineeringin kahdeksan työntekijää siirtyvät Tehohydrolle. Myös Jani Forsgren jää yrityskaupan jälkeen töihin yhtiöön. Yritysoston jälkeen Tehohydrossa on 38 työntekijää.

Lisätietoja:

Teemu Nurmi, toimitusjohtaja

Tehohydro Oy

puh. 040 717 3220

teemu.nurmi@tehohydro.fi

Jani Forsgren, toimitusjohtaja

JFORCE Engineering Oy

puh. 040 568 7344

info@jforce.fi

Tehohydro hoitaa kokonaisvaltaisesti hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien kunnossapito- ja huoltotyöt, modernisoinnit, asennukset sekä uudisprojektit tuotantolaitoksissa. Kokonaisvaltaiseen projektien hallintaan kuuluu myös materiaalien toimitukset, mm. koneikot, sylinterit, putkistot ja letkut. Liikevaihto vuonna 2022 oli 7,8 miljoonaa euroa. Yritys työllistää 30 henkilöä.

Jforce Engineering on hydrauliikan ja pneumatiikan asiantuntijayritys, jolla on myymälä Lahdessa ja toimintaa paikallisesti Suomessa. Yritys tekee hydrauliikan asennus- ja huoltotöitä niin Suomessa kuin maan rajojen ulkopuolella. Tuomme maahan alan työkaluja ja laitteita sekä edustamme Euroopassa Everlast-hitsaus- ja plasmalaitteita jo yli kymmenen vuoden kokemuksella. Jforce Engineering liikevaihto oli noin 2 miljoonaa euroa vuonna 2022. Yrityksessä on kahdeksan työntekijää.