Tehokkaan työskentelyn mahdollistajat – ThinkPad X1, ThinkVision ja Lenovo Go

Lenovo esitteli ennen CES® 2023 -tapahtumaa uusimmat ThinkPad X1 -kannettavat tietokoneet kierrätysmateriaaleilla1, päivitetyn Lenovo Commercial Vantage -ohjelmiston sekä uuden Lenovo View -sovelluksen. Päivitetyn ThinkVision-näyttövalikoiman kärjessä ovat kirkkaat ThinkVision P27pz-30- ja P32pz-30-mini-led-näytöt, joita seuraavat ThinkVisionin uudet hybridityöskentelyyn rakennetut T-sarjan VOIP-näytöt. Niissä on integroitu Microsoft Teams -toiminto, viiden megapikselin kamerat, kaksoismikrofonit ja kaiuttimet. Lenovo esitteli myös uusimmat ammattikäyttöön tarkoitetut 4K ThinkVision P-sarjan näytöt ja kotikäyttöön tarkoitetut uudet edulliset Lenovo L-sarjan näytöt. Tehokkuutta etätyöskentelyyn tuovat uudet lisävarusteet Lenovo Go Desk Station, Lenovo Go 4K Pro -webkamera ja Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo -näppäimistö ja hiiri.

Lenovo pyrkii Science Based Target -aloitteiden mukaisesti saavuttamaan nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Lenovo keskittyy tukemaan kiertotaloutta lisäämällä kierrätysmateriaalien käyttöä tuotteissa ja pakkauksissa sekä tekemällä yhteistyötä alan kumppaneiden kanssa laitteiden energiatehokkuuden lisäämiseksi. Tähän kuuluu myös yhteistyö tavarantoimittajien ja maailmanlaajuisten logistiikkapalvelujen tarjoajien kanssa toimitusketjussa vapautuvien päästöjen vähentämiseksi, sekä kaikkien mahdollisuuksien hyödyntäminen energiatehokkuuden lisäämiseksi Lenovon tehtaissa ja työpaikoilla.

ThinkPad X1 – 30 vuotta innovointia

ThinkPad-tuotemerkki on asettanut kolmenkymmenen vuoden aikana standardit korkealle kestävyydessä, tuottavuudessa, suorituskyvyssä ja käyttökokemuksessa. ThinkPad keskittyy laitteistojen ja ohjelmistojen suunnitteluun tukeakseen Lenovon visiota nettonollapäästöistä.

ThinkPad X1 Carbon Gen 11, ThinkPad X1 Yoga Gen 8 ja ThinkPad X1 Nano Gen 3 sisältävät kierrätysmateriaaleja tietyissä komponenteissa:

ThinkPad X1 Carbon Gen 11 sisältää 90 % kierrätettyä magnesiumia kämmentuessa ja 55 % kierrätettyä alumiinia pohjakannessa

ThinkPad X1 Nano Gen 3:n kämmentuessa ja pohjakannessa on 90-prosenttisesti kierrätettyä magnesiumhybridiä

Vähittäismyyntipakkaukset on valmistettu 100-prosenttisesti bambu- ja sokeriruokokuidusta, ruskeat laatikkopakkaukset muovittomista pakkauksista, joissa on 90-prosenttisesti kierrätettyä ja/tai FSC-sertifioitua sisältöä, ja uusissa ThinkPad X1:ssä on tietyissä komponenteissa PCC-muovia (Post Consumer Content) 2 .

. Kaikki ThinkPad-kannettavat tietokoneet ovat myös oikeutettuja Lenovon CO2 Offset -palveluun.

Kierrätysmateriaalien lisäksi Lenovon energiatehokkuuspyrkimykset ulottuvat myös tuotteiden käyttöön. Uuden Lenovo Commercial Vantage -sovelluksen tarkoituksena on opastaa ja kannustaa käyttämään tiettyjä asetuksia, jotka on suunniteltu vähentämään virrankulutusta tai pidentämään komponenttien käyttöikää. Ominaisuuksiin kuuluu selkeästi tunnistettavia merkintöjä ja tietoja, jotka auttavat käyttäjiä valitsemaan haluamansa kokoonpanon.

Computer Vision 3 Human Presence Detection voi vähentää energiankulutusta Zero Touch Lock -toiminnon avulla

Human Presence Detection voi vähentää energiankulutusta -toiminnon avulla OLED-asetukset OLED-varustetuissa malleissa voivat myös vähentää energiankulutusta ja pidentää näytön käyttöikää

OLED-varustetuissa malleissa voivat myös vähentää energiankulutusta ja pidentää näytön käyttöikää Smart Charge voi auttaa pidentämään akun käyttöikää asettamalla latauskynnyksiä

voi auttaa pidentämään akun käyttöikää asettamalla latauskynnyksiä Näppäimistön taustavalon asettaminen pois päältä voi vähentää virrankulutusta.

Lenovo View -sovellus tarjoaa valikoiman älykkäitä ominaisuuksia, jotka on suunniteltu auttamaan käyttäjiä hyödyntämään integroidun kameran tehoa videopuhelukokemusten parantamiseksi sekä turvallisuuden ja käyttömukavuuden parantamiseksi. Uusi versio laajentaa ominaisuuksien valikoimaa ja tekee merkittäviä IQ-parannuksia nykyisiin ominaisuuksiin:

Arkaluonteisten tietojen käsittely julkisilla paikoilla voi olla turvallisuusriski. Lenovo View -tietokoneeseen integroidut Privacy Guard 4 - ja Privacy Alert -ominaisuudet tarjoavat lisäturvaa aktivoimalla sumennuksen tai näyttämällä yksityisyyskuvakkeen, kun luvattoman katsojan kasvot havaitaan katselevan näyttöä.

- ja -ominaisuudet tarjoavat lisäturvaa aktivoimalla sumennuksen tai näyttämällä yksityisyyskuvakkeen, kun luvattoman katsojan kasvot havaitaan katselevan näyttöä. Siirtyminen hybridityöskentelyyn on korostanut huolta hyvinvoinnista, sillä käyttäjät viettävät tyypillisesti enemmän tunteja päivässä näyttöjen ääressä. Ryhtiä ja silmien hyvinvointia koskevat ilmoitukset toimivat lempeinä muistutuksina ja voivat olla hyödyllisiä työkaluja hyvinvoinnin ylläpitämisessä tai parantamisessa.

toimivat lempeinä muistutuksina ja voivat olla hyödyllisiä työkaluja hyvinvoinnin ylläpitämisessä tai parantamisessa. Hybridityöskentelyssä on myös nähty videoneuvottelujen räjähdysmäistä kasvua, mikä usein korostaa haasteita, joita työntekijät kohtaavat etätyöskentelyssä. Yhteistyöominaisuudet, kuten automaattinen kehys , taustan peittäminen ja virtuaalinen esittäjä parantavat videopuheluita siten, että juontaja on etualalla ja auttaa osallistumaan keskusteluun myös virtuaalisessa tai hybridiympäristössä.

, ja parantavat videopuheluita siten, että juontaja on etualalla ja auttaa osallistumaan keskusteluun myös virtuaalisessa tai hybridiympäristössä. Videonparannusalgoritmiin tehdyt tekoälyparannukset voivat myös parantaa integroidun webkameran kuvanlaatua kaikissa valaistusolosuhteissa – jopa pimeissä huoneissa.

Näitä yhteistyön ja videon tehostamisen asetuksia voidaan soveltaa suoraan tärkeimpiin Unified Communications -sovelluksiin, joten käyttäjät voivat määritellä ja työskennellä saumattomasti videoneuvottelusovellusten välillä haluamillaan asetuksilla.

Lippulaivakannettavat ThinkPad X1 Carbon Gen 11, X1 Yoga Gen 8 ja X1 Nano Gen 3 tarjoavat suorituskykyä ja tuottavuutta jäljittelemättömän suunnittelukielen avulla, jossa muoto ja toiminta yhdistyvät tekniseen osaamiseen. Yrityskäytössä tarvitaan kannettavia, joilla voidaan selata nopeasti sähköpostia, esityksiä ja laskentataulukoita, osallistua aktiivisesti videopuheluihin ja luottaa siihen, että henkilökohtaiset tiedot ja yksityisyys ovat mahdollisimman turvassa.

Uusimmat ThinkPad X1:t voivat auttaa luomaan stressittömän ja tehokkaan työympäristön. Lenovo View -malliin sisältyvien digitaalisen hyvinvoinnin ominaisuuksien lisäksi matalaa sinistä valoa säteilevät näytöt, mukaan lukien upea Dolby Vision -ominaisuudella varustettu OLED-vaihtoehto, auttavat vähentämään silmien rasitusta ja väsymystä. Mallit on sertifioitu TÜV Rheinlandin toimesta. Tekoälyvideo-parannuksia ja videoneuvottelualustojen älykkäitä ominaisuuksia täydentää Dolby Suite – Dolby Atmos -äänellä ja Dolby Voice -äänellä, jossa on tekoälymelunvaimennus – tuottaen mukaansatempaavan äänikokemuksen. ThinkPad X1:ssä on ThinkShield™-turvapaketti, jota täydentää valinnainen Computer Vision (CV) -tekniikka2, joka on suunniteltu parantamaan käyttäjän läsnäolon tunnistusta, yksinkertaisempaa kirjautumismukavuutta5 ja parempaa energianhallintaa. Lisäksi kaikissa ThinkPad X1:ssä on mekaaninen kameran suljin, joka parantaa yksityisyyttä.

ThinkPad X1 -kannettavat tietokoneet ovat suorituskykyisiä: Intel® Evo™ -alustalle suunnitelluissa, hyvin konfiguroitavissa malleissa on uusimman sukupolven Intel® Core™ i7 -prosessorit Intel vPro® -prosessorilla ja niissä on Windows 11 -käyttöjärjestelmä. ThinkPad X1 Carbon Gen 11 ja X1 Yoga Gen 8 -mallit voidaan myös konfiguroida jopa 64 gigatavun LPDDR5-muistilla käyttäjille, jotka tekevät usein muistipainotteisia tehtäviä.

Tehokas työpöytä

Videopuheluista on tullut jokapäiväisessä työssä normi, olipa kyse sitten toimistosta, kotoa työskentelystä tai mistä tahansa siltä väliltä. Kipupisteet ovat kuitenkin pysyneet samoina – huono videoyhteys ja huono valaistus ovat usein käyttäjien turhautumisen syitä. Lenovo esittelee Lenovo Go Desk Stationin, jossa on webkamera. Hybridityöskentelyratkaisu yhdistää sertifioidun 4K-kameran6, säädettävän pöytävalon, käännettävän varren, laajennuskeskittimen ja langattoman Qi-laturin yhdeksi innovatiiviseksi laitteeksi.

Lenovo Go 4K Pro -webkamera on saatavana myös erikseen. Se on suunniteltu videoneuvotteluihin ja korkean resoluution suoratoistoon. Webkamera sisältää automaattitarkennuksen ja automaattisen rajauksen valittavissa olevalla näkökentällä, automaattisen ympäristön valon säädön ja maksimitarkkuuden, joka on jopa 4K 30 kuvaa sekunnissa. Lisäturvallisuutta varten kamerassa on yksityisyyssuljin.

Lenovo Go Desk Stationissa on edellä mainitun kameran lisäksi monipuolinen korkeussäädettävä varsi sekä pyörivä vipu integroidulla valolla, jota voidaan säätää valaistustarpeen mukaan. Monipuolista valon ja kameran sisältävää vipua voidaan kääntää lähes mihin suuntaan tahansa, myös alaspäin live-demoja tai luonnostelua varten. Lisäksi kosketuskirkkaussäätimellä on valittavana kolme asetusta: 3000K, 4500K tai 6500K, jotka tuottavat kirkkautta 1600 luksia 0,5 metrin etäisyydellä. Desk Stationin jalustassa on USB Type-C® 135 W:n virransyöttö ja 65 W:n USB Type-C-portti, joka mahdollistaa virransyötön läpiviennin esimerkiksi kannettavaan tietokoneeseen yhden kaapelin ratkaisulla. Pohjassa on myös kaksi USB Type-A 3.1 -porttia ja HDMI 2.0 -lähtöportti ulkoisen näytön liittämiseksi 4K-tasolle 60 kuvaa sekunnissa. Ulosvedettävä 15 W:n Qi-yhteensopiva latausalusta voi syöttää virtaa tuetuille mobiililaitteille ja etupuolella on 20 W:n USB Type-C -portti.

Täysikokoisen näppäimistön ja hiiren haluavat käyttäjät voivat valita Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo -näppäimistön ja hiiren yhdistelmän. Ammattilaisille suunnatussa tyylikkäässä yhdistelmässä on integroidut ladattavat akut, nykyaikainen viimeistely sekä saumaton kytkentä, jonka avulla voi liittää jopa kolme laitetta, jotka tukevat 2,4G:tä yhtenäisen donglen tai kahden Bluetooth-yhteyden kautta. Näppäimistö takaa miellyttävät, herkästi reagoivat näppäimet ja lähes äänettömän kirjoituskokemuksen. Hiiressä on kahdeksan painiketta, joista viisi on ohjelmoitavissa ohjelmiston kautta. Siinä on myös säädettävä DPI (Dots Per Inch) jopa 4000:een. Näppäimistö ja hiiri on myös valmistettu vähintään 65 % PCC-muovista.

Todelliset visuaaliset kokemukset: ThinkVision Mini LED -näytöt (P27pz-30 ja P32pz-30).

Laajentaessaan mini-LED-valikoimaansa Lenovo esitteli uudet ThinkVision P27pz-30- ja P32pz-30-näytöt. Näissä tuhansilla miniledeillä taustavalaistuissa näytöissä on 1152 himmennysvyöhykettä, mikä minimoi näytön kohteiden ympärillä esiintyvän sumean haloefektin ja mahdollistaa suuremman värikontrastin, syvemmän mustan ja kirkkaamman valaistun alueen.

Nämä 27- ja 31,5-tuumaiset ThinkVision Mini LED -näytöt tukevat HDR10- ja HLG-formaatteja, ja ne ovat DisplayHDR1000-sertifioituja ja saavuttavat 1200 nitsin huippukirkkauden. Molemmat näytöt on suunniteltu luovan työn tekijöille, ja niissä on kaksi väristandardia – DCI-P3 ja Adobe RGB7 – graafisen ja videokäytön mukauttamiseksi, ja niissä on sisäänrakennettu välkkymätön tekniikka, joka auttaa vähentämään silmien väsymistä. Niissä on myös Lenovon ThinkColour-ohjelmisto, joka mahdollistaa helpon värimäärityksen ja näyttöasetusten hallinnan yksinkertaisessa osoita ja napsauta -käyttöliittymässä. Intuitiivisissa ThinkVision Mini LED -näytöissä on myös energiaa säästävät ihmisen havaitsemis- ja valontunnistimet, jotka himmentävät näyttöä automaattisesti käyttäjän poistuessa paikalta. Ne voivat myös säätää näytön kirkkautta havaitun ympäristön valon määrän mukaan.

ThinkVision Mini LED -näytöt ovat käyttöjärjestelmästä riippumattomia ja ne voidaan liittää USB-C- tai Thunderbolt™-yhteensopiviin kannettaviin tietokoneisiin, matkapuhelimiin ja tabletteihin. Ne tarjoavat jopa 40 Gbps:n tiedon- ja videonsiirron yhden USB4-kaapelin kautta ja tukevat jopa kahta UHD-näyttöä ketjuttamisen kautta. Näytöt kykenevät antamaan jopa 15 W virtaa älypuhelimille ja 140 W muille laitteille, joten niillä voi nyt ladata tehokkaampia kannettavia tietokoneita. Laajan porttitarjonnan, johon kuuluu kolme Type-C-, neljä Type-A- ja kaksi HDMI 2.1-porttia sekä Ethernet- ja DP-portit, ansiosta ThinkVision Mini LED -näytöt mahdollistavat käyttäjille laitteiden väliset yhteydet ja tiedonsiirtonopeudet, joita he tarvitsevat ollakseen tuottavampia ja tehokkaampia. ThinkVision Mini LED -näytöt on suunniteltu ympäristötietoisesti, ja ne on valmistettu kauttaaltaan kulutuksen jälkeisistä kierrätysmateriaaleista, kuten jalustassa 90 % PCC-alumiinista, takakannessa 95 % PCC-ABS:stä ja kehyksessä ja jalustassa 85 % PCC-ABS:stä. Ne ovat myös ensimmäiset Lenovon näytöt, joiden pakkaukset ovat muovittomia8, ja ovat oikeutettuja Lenovon CO2 Offset Service -palveluun.

Rakennettu hybridiä varten: ThinkVision VoIP -näytöt (T27hv-30, T24mv-30 ja T24v-30)

Nykyaikaista työskentelyä varten suunnitellut Lenovon uusimman sukupolven ThinkVision VoIP -näytöt sisältävät integroituja ominaisuuksia, jotka sekä parantavat että yksinkertaistavat etäpalavereita. Käyttäjät voivat nauttia terävämmästä videopuhelukokemuksesta, sillä näytöissä on päivitetty teräväpiirtoinen 5 megapikselin9 kamera, jossa on infrapunalinssi (IR) sekä erillinen RGB-linssi ja yksityisyyssuljin, sisäänrakennetut kaksoismikrofonit, joissa on ympäristön melunvaimennus, ja kaksi integroitua 5 W:n kaiutinta9. Uuden sukupolven näytöissä on oma Microsoft Teams -painike9, joka käynnistää videopuhelusovelluksen välittömästi. Käyttäjät voivat siirtyä seuraavaan puheluun nopeammin kuin aiemmin ilman työpöydän näpyttelyä, ja he voivat hallita äänenvoimakkuutta ja mykistystoimintoja painamalla helposti löydettäviä painikkeita, jotka sijaitsevat näytön etupuolella. Windows Hello -palvelun mahdollistaa käyttäjille automaattisen kirjautumisen.

Näytöissä on myös muita älykkäitä ominaisuuksia, joita voidaan helposti hallita asetusten. Näitä ovat esimerkiksi älykäs liikennevalo, joka muuttuu punaiseksi, kun käyttäjä on puhelun aikana, istumamuistutus, joka ilmoittaa, kun käyttäjä on viettänyt liikaa aikaa näytön edessä, ja etäisyysvaroitus, joka ilmoittaa käyttäjille, kun he istuvat liian lähellä näyttöä. ThinkVision VoIP -näytöissä on myös ihmisen havaitsemisen ja valon tunnistimet9, jotka mahdollistavat näytön automaattisen säätämisen, ja ne ovat ensimmäisiä laitteita, jotka ovat saaneet Eyesafe® Certification 2.0 -sertifikaatin luonnollisen matalan sinisen valon tekniikan ansiosta. Näytön sivussa on koukku9kuulokkeille ja jalustassa aukko älypuhelinta varten.

Kaikki uuden sukupolven parannetut ominaisuudet löytyvät 27-tuumaisesta QHD ThinkVision T27hv-30 -näytöstä sekä hieman pienemmästä 23,8-tuumaisesta FHD ThinkVision T24mv-30 -näytöstä, joissa molemmissa on usb-c-portti esivirtastandardina. Jos haluat samanlaisen integroidun VoIP-kokemuksen, joka ei ole aivan yhtä ominaisuuksiltaan raskas, käyttäjät voivat valita ThinkVision T24v-30 -näytön, jossa on 23,8-tuumainen FHD-IPS-näyttö ja USB-B-standardin mukainen upstream-portti.

Premium Visuals: ThinkVision P32p-30 ja P49w-30 -näytöt

ThinkVision-portfolion uusien lisäysten lisäksi Lenovo esitteli uusimmat premium-luokan ammattikäyttöön tarkoitetut näytöt, Eyesafe Certified 2.0 ThinkVision P32p-30- ja P49w-30 -näytöt.

ThinkVision P32p-30 on 31,5-tuumainen 4K UHD -monitori, jossa on korkea resoluutio. Rikkaat värit, jotka lähtevät tästä 3-puoleisesta reunuksettomasta näytöstä, ovat seurausta sen IPS-ominaisuudesta ja kaksoisväristandardeista, jotka tuottavat tarkemman ja realistisemman värisuorituskyvyn, jota ei vääristä sen sisällä oleva luonnollinen matalan sinisen valon tekniikka. Monenlaisten liitäntävaihtoehtojen ansiosta näyttö tukee ThinkVision VoIP Modular Stackia10 ja tarjoaa portin vakaalle RJ45:lle parannetuilla suojausominaisuuksilla. Siinä on kaksi tehokasta Thunderbolt™ 4 -porttia nopeaan tiedonsiirtoon ja lataukseen yhden kaapelin kautta. Laajan nostoalueen ansiosta käyttäjät voivat säätää jalustan mukavimpaan katselukulmaan.

ThinkVision P49w-30 on ihanteellinen tietotyöntekijöille, joiden työ vaatii kahta tai useampaa tietokonetta suorittamaan eri toimintoja samanaikaisesti. ThinkVision P49w-30 on ultralaajakulmainen, 49-tuumainen, kaksinkertainen QHD-panoraamanäyttö. IPS Black -tekniikalla varustettu näyttö tarjoaa 2000:1-kontrastisuhteen, joka takaa terävät, eloisat värit ja syvät mustat sävyt, jotka. Näytössä on 13 porttia, mukaan lukien telakointitoiminnot kahdella Thunderbolt™ 4 -portilla, joissa on jopa 100 W:n virransyöttö. Etupuolella on usb-c-portti, jossa on 15 W:n pikalatausominaisuus. Lenovon eKVM- ja True Split -ominaisuuksien ansiosta näytön molempia puolia voidaan käyttää kahtena erillisenä työtilana. EKVM:n avulla käyttäjät voivat käyttää kahta pc-lähdettä välittömästi ja vaihtaa niiden välillä vain hiiren napsautuksella, kun taas True Split toimii laitteistopohjaisena osiona, joka jakaa yhden näytön kahdeksi, jolloin asetuksia ja kuvasuhteita voidaan säätää itsenäisesti tarpeen mukaan. Kun tarvitaan useampia näyttöjä, ThinkVision P49w-30 voidaan myös ketjuttaa Thunderbolt™ 4-out -liitännän kautta kytkemään jopa kaksi muuta kaksinkertaista QHD-näyttöä. Näytössä on myös kaksi sisäänrakennettua 5 W:n kaiutinta, ja se voi tukea mikrofonilla varustettua ThinkVision MC60 -modulaarista kameraa.11

Etävalmiudessa: Lenovo L27i-40 ja L24m-40 -näytöt

Kotikäyttöön Lenovo esitteli kaksi tyylikästä uutta lisäystä L-luokan monitorivalikoimaansa. Lenovo L27i-40 -näyttö, jossa on tyylikäs, pilvenharmaa metallirunkoinen jalusta, on Lenovon 27-tuumaisten valtavirtanäyttöjen seuraavan sukupolven iteraatio. Ohut, 3-puoleinen, lähes reunaton IPS-näyttö tarjoaa aiempia malleja paremman ääni- ja visuaalisen kokemuksen. Näytössä on kaksi integroitua 3 W:n kaiutinta ja laajennettu 99 %:n sRGB-väriavaruus. Yksityiskohtia ovat myös kaksi hdmi-porttia sekä terrazzo-jalusta, jossa on sekä älypuhelinpaikka että avonainen kohta pienten tavaroiden, kuten kynän, säilyttämiseen.

Uusi Lenovo L24m-40 -näyttö on suunniteltu tarjoamaan kotona työskenteleville tietotyöntekijöille tai opiskelijoille houkutteleva ja tehokas ratkaisu viihde- ja tuottavuustarpeisiin. Lenovon 23,8 tuuman FHD-näytössä on IPS-paneeli, luonnollinen matalan sinisen valon tekniikka ja 99 %:n sRGB-väriasteikko. Kaksi sisäänrakennettua 3 W:n kaiutinta, jopa 75 W:n virransyöttö ja usb-keskitin, jossa on portit useiden laitteiden tukemiseen. Molemmissa näytöissä on luonnollinen matalan sinisen valon tekniikka, ja ne on sertifioitu uusimman Eyesafe Display Requixsrements 2.0 -standardin mukaisesti. Lisäksi kunkin monitorin jalusta (mukaan lukien Lenovo L27i-40 -monitorin terrazzo-jalusta), jalusta ja takakansi on valmistettu 85-prosenttisesti PCC-kierrätysmuovista.

Hinnat ja saatavuus13

ThinkPad X1 Carbon Gen 11 on saatavilla huhtikuussa 2023. Hinta alkaen 1 599 € ilman arvonlisäveroa.

on saatavilla huhtikuussa 2023. Hinta alkaen 1 599 € ilman arvonlisäveroa. ThinkPad X1 Yoga Gen 8 on saatavilla huhtikuussa 2023. Hinta alkaen 1 799 € ilman arvonlisäveroa.

on saatavilla huhtikuussa 2023. Hinta alkaen 1 799 € ilman arvonlisäveroa. ThinkPad X1 Nano Gen 3 ei ole saatavilla emea-alueella.

ei ole saatavilla emea-alueella. Lenovo Go Desk Station ei ole saatavilla emea-alueella.

ei ole saatavilla emea-alueella. Lenovo Go 4K Pro -webkamera on saatavilla heinäkuussa 2023. Hinta alkaen 119 € ilman arvonlisäveroa.

-webkamera on saatavilla heinäkuussa 2023. Hinta alkaen 119 € ilman arvonlisäveroa. Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo näppäimistö ja hiiri ovat saatavilla tammikuussa 2023. Hinta alkaen 79 € ilman arvonlisäveroa.

näppäimistö ja hiiri ovat saatavilla tammikuussa 2023. Hinta alkaen 79 € ilman arvonlisäveroa. ThinkVision Mini LED P27pz-30 ja P32pz-30 ovat saatavilla elokuussa 2023. Hinnat alkaen 1 699 € ja 1 999 € sisältäen alv:n.

ovat saatavilla elokuussa 2023. Hinnat alkaen 1 699 € ja 1 999 € sisältäen alv:n. ThinkVision VOIP T27hv-30 , T24mv-30 ja T24v-30 ovat saatavilla touko-kesäkuussa 2023. Hinnat alkaen 559 €, 399 € ja 299 € sisältäen alv:n.

, ja ovat saatavilla touko-kesäkuussa 2023. Hinnat alkaen 559 €, 399 € ja 299 € sisältäen alv:n. ThinkVision P32p-30 on saatavilla huhtikuussa 2023. Hinta alkaen 899 € sisältäen alv:n.

on saatavilla huhtikuussa 2023. Hinta alkaen 899 € sisältäen alv:n. ThinkVision P49w-30 on saatavilla heinäkuussa 2023. Hinta alkaen 2 299 € sisältäen alv:n.

on saatavilla heinäkuussa 2023. Hinta alkaen 2 299 € sisältäen alv:n. Lenovo L27i-40 ja L24m-40 ovat saatavilla huhtikuussa 2023. Hinnat alkaen 199 € ja 299 € sisältäen alv:n.

Lenovo StoryHubin CES 2023 -sivulta löytyy kuvia ja tarkemmat tekniset tiedot. Laitteisiin voi tutustua lisää Lenovon Virtual Showcase- ja tapahtumasivuilta CES:in aikaan tammikuussa 2023.

Tärkeimmät tekniset tiedot

ThinkPad X1 Carbon 11thGen ThinkPad X1 Yoga 8th Gen ThinkPad X1 Nano 3rdGen Performance Processors Latest Intel Core processors OS Windows 11 Memory Up to 32GB LPDDR5 / 16GB LPDDR5 on X1 Nano Storage Up to 2TB Gen 4 PCIe NVMe SSD / Up to 1TB Gen 4 PCIe SSD on X1 Nano Graphics Options Intel Iris® Xe Graphics Display 14-inch Narrow Bezel, up to 2.8K OLED, 400nit, HDR500 True Black 14-inch Narrow Bezel, up to WQUXGA 4K OLED, 500nit, AOFT Touch option 13-inch Narrow Bezel, up to 2K, 450nit, AOFT Touch option Audio Dolby Atmos audio with Dolby Voice and quad-array 360-degree Microphones Camera Up to FHD+IR MIPI Computer Vision camera with shutter Battery 57 Whr 49.6 Whr Security Chip dTPM 2.0 Physical Match-on-Chip Power-on Fingerprint Reader Camera Shutter Kensington™ lock slot Tile App Ready MIL-STD 810H Connectivity Ports 2 x Thunderbolt 4 2 x USB-A 3.2 1 x HDMI 2.0b 1 x 3.5mm audio jack Wireless WLAN Wi-Fi 6E 802.11 AX (2x2) Bluetooth® 5.2 5G sub-6 (CAT20), 4G LTE (CAT16), 4G LTE (CAT4) for PRC eSIM and Nano SIM ready / No WWAN on X1 Nano Design Dimensions (W x D x H) 315.6 x 222.5 x 15.36mm 12.42 x 8.76 x 0.60in 314.4 x 222.3 x 15.53mm 12.38 x 8.75 x 0.61in From 293.2 x 208 x 14.47mm

11.5 x 8.19 x 0.58in Weight 1.12kg 2.48lbs 1.38kg 3.00lbs 970g

2.13lbs

ThinkVision Mini LED P27pz-30 Monitor Display Panel Size 27-inch Panel 3-side borderless, IPS, DisplayHDR™ 1000, HDR10, HLG Screen Dimensions Aspect Ratio 16:9 Contrast Ratio 1000:1 (typical) Resolution 3840 x 2160 Viewing Angle 178° / 178° Response Time 4ms (extreme mode) Refresh Rate 60Hz Brightness (Typical) 600 cd/m2 (typ) 1200 cd/m2 (max) Color Gamut 99% DCI-P3; 99% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% BT.709, BT2020 80.5% Power Supply Internal Connectivity Ports 1 x USB4 Type-C 2 x HDMI 2.1 1 x DP 1.4 1 x DP 1.4 Out 1 x RJ45 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Upstream) 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (1 x BC1.2) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Up to 15W) Audio Signal 1 x Audio out Design Stand Tilt: - 5° / 23.5° Swivel: -45° / 45° Lift: 155 mm (max.) Pan: -90° / 90°

ThinkVision Mini LED P32pz-30 Monitor Display Panel Size 31.5-inch Panel 3-side borderless, IPS, DisplayHDR™ 1000, HDR10, HLG Screen Dimensions Aspect Ratio 16:9 Contrast Ratio 1000:1 Resolution 3840 x 2160 Viewing Angle 178° / 178° Refresh Rate 60Hz Brightness (Typ) 600 cd/m2(typ) 1200 cd/m2 (max) Color Gamut 98% DCI-P3; 99% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% BT.709, BT2020 80.5% Consumption Power Supply Internal Connectivity Ports 2 x HDMI 2.1 1 x DP 1.4 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (incl. 1 x BC1.2) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Up to 15W) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Upstream) 1 USB4 Type-C1 x RJ45 Audio Signal 1 x Audio out Design Stand Tilt: - 5° / 23.5° Swivel: -45°/ 45° Lift: 155 mm (max.) Pan: -90°/ 90°

ThinkVision VoIP T27hv-30 Monitor Display Panel Size 27-inch Panel 3-side borderless, IPS. Natural Low Blue Light Screen Dimensions 608.8 mm x 355.3 mm Aspect Ratio 16:9 Contrast Ratio 1000:1 Resolution 2560x1440 Viewing Angle 178° / 178° Response Time 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal Mode) Refresh Rate 75Hz (Max.) Brightness (Typ) 300 cd/m2 Color Gamut 99% sRGB Power Consumption 30.0W / 168.5W (Typ./Max) Supply Internal Power Connectivity Ports 1 x HDMI 2.1 1 x DP 1.4 1 x DP out 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (90W) 1 x RJ454 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Audio Signal 1 x Audio Combo Design Stand Tilt: - 5° / 23.5° Swivel: -45° / 45° Lift: 155 mm (max.) Pan: -90° / 90° Camera 5MP, 2592 x 1944, IR+RGB Speaker 2 x 5W speakers Certifications TCO Certified®, EyeSafe Certification 2.0, ENERGY STAR® Certified

ThinkVision VoIP T24mv-30 Monitor Display Panel Size 23.8-inch Panel 3-side borderless, IPS, Natural Low Blue Light Screen Dimensions 535.0 mm x 313.0 mm Aspect Ratio 16:9 Contrast Ratio 1000:1 Resolution 1920x1080 Viewing Angle 178° / 178° Response Time 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal Mode) Refresh Rate 75Hz (Max.) Brightness (Typ) 250 cd/m2 Color Gamut 99% sRGB Power Consumption 24.5W / 160.0W (Typ./Max) Supply Internal Power Connectivity Ports 1 x HDMI 2.1 1 x DP 1.4 1 x DP out 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (90W) 1 x RJ45 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Audio Signal 1 x Audio combo Design Stand Tilt: - 5° / 23.5° Swivel: +/- 45° Lift: 155 mm (max) Pan: +/- 90° Camera 5MP, 2592 x 1944, IR+RGB Speaker 2 x 5W speakers Certifications TCO Certified®, EyeSafe Certification 2.0, ENERGY STAR® Certified

ThinkVision VoIP T24v-30 Monitor Display Panel Size 23.8-inch Panel 3-side borderless, IPS, Natural Low Blue Light Screen Dimensions 535.0 mm x 313.0 mm Aspect Ratio 16:9 Contrast Ratio 1000:1 Resolution 1920 x 1080 Viewing Angle 178° / 178° Response Time 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal Mode) Refresh Rate 75Hz (Max.) Brightness (Typ) 250 cd/m2 Color Gamut 99% sRGB Power Consumption 18.0W / 60.0W (Typ./Max) Supply Internal Power Connectivity Ports 1 x VGA 1 x HDMI1.4 1 x DP1.2 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B Audio Signal 1 x Audio combo Design Stand Tilt: - 5° / 23.5° Swivel: -45° / 45° Lift: 155 mm (max) Pivot: -90° / 90° Camera 2MP, 1920 x 1080, IR+RGB Speaker 2 x 3W speakers Certifications TCO Certified®, EyeSafe Certification 2.0, ENERGY STAR® Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (hardware solution)

ThinkVision P32p-30 Monitor Display Panel Size 31.5-inch Panel IPS 3-side near edgeless Natural Low Blue Light Screen Dimensions and Weight 709.4mm x 412mm 10.16 kg (22.39 lbs.) Aspect Ratio 16:9 Contrast Ratio 1000:1 Resolution 3840 x 2160 Viewing Angle 178°/178° Response Time 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal Mode) Refresh Rate 60Hz Brightness (Typ) 350 cd/m2 Color Gamut 100% sRGB; 95% DCI-P3 Power Consumption 29.5W (typ.) 193.7W (max.) Supply Internal Power Connectivity Ports 1 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 2 x Thunderbolt 4 (in, out) 1 x USB-B 4 x USB 3.2 Gen 1 Type A (1xBc1.2)1 x RJ45 Audio Signal 1 x Audio Out Design Stand Tilt: - 5° / 23.5° Swivel: -45° / 45° Lift: 155 mm (max) Pan: -90° / 90° Certifications TCO Certified®, EyeSafe Certification 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (hardware solution)

ThinkVision P49w-30 Monitor Display Panel Size 49-inch Panel 3-side borderless, IPS Screen Dimensions and Weight 1209.9 mm x 360.5 mm 15.8 kg (34.8 lbs.) Aspect Ratio 32:9 Contrast Ratio 2000:1 Resolution 5120 x 1440 Viewing Angle 178° / 178° Response Time 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal Mode) Refresh Rate 60Hz Brightness (Typ) 350 cd/m2 Color Gamut 98% DCI-P3 Power Consumption 58W / 265W (Typ./Max) Supply Internal Power Connectivity Ports 2 x HDMI 2.1 1 x DP 1.4 2 x Thunderbolt4 (in/out) 1 x USB Type-B 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (15W) 1 x RJ45 1 Audio out Design Stand Tilt: - 5° / 23.5° Swivel: -45° / 45° Lift: 155 mm (max) Speakers 2 x 5W speakers Certifications TCO Certified®, Eyesafe Certification 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (hardware solution)

Lenovo L27i-40 Monitor Display Panel Size 27-inch Panel 3-side borderless, IPS, Natural Low Blue Light Screen Dimensions 606.8 mm x 349.2 mm Aspect Ratio 16:9 Contrast Ratio 1000:1 Resolution 1920 x 1080 Viewing Angle 178° / 178° Response Time 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal Mode), 14ms (Off Mode) Refresh Rate 75Hz Brightness (Typ) 300 cd/m2 Color Gamut 99% sRGB Power Consumption 21.6W / 36.0W (Typ/Max) Supply Internal Connectivity Ports 2 x HDMI 1.4 1 x VGA 1 x Audio out Design Stand Tilt: -5° / 22° Speaker 2 x 3W speakers Certifications Eyesafe Certification 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (hardware solution), Windows 10, Windows 11